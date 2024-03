Serie C Girone C: disastro Catania, l’Avellino dilaga e vince 5-2. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C Girone C. Il Catania crolla di nuovo, questa volta in casa dell’Avellino che dilaga vincendo 5-2. Perde anche il Messina in casa contro il Crotone per 0-1.

Di seguito i finali e la classifica aggiornata:

Messina-Crotone 0-1 (Comi 79′)

Avellino-Catania 5-2 (Rocca 30′; Gori 33′; De Cristofaro 45′; Marsura 50′; Castellini 53′; Russo 77′; Liotti 84′)

Foggia-Picerno 2-0 (Salines 42′; Rolando 47′)

Monopoli-Brindisi 2-2 (Grandolfo 45′; Tommasini 92′; Bagatti 90+1′; Labriola 90+4′)

CLASSIFICA

Juve Stabia 61

Benevento 54

Avellino 53

Picerno 51

Taranto 50

Casertana 47

Crotone 46

Giugliano 42

Latina 41

Sorrento 40

Audace Cerignola 39

Messina 39

Foggia 38

Potenza 36

Catania 35

Turris 28

Virtus Francavilla 26

Monopoli 24

Monterosi 20

Brindisi 17