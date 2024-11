Serie C Girone B: vola il Pescara, Sestri Levante sconfitta 1-0. La classifica aggiornata

Termina il match di Serie C Girone B tra Pescara e Sestri Levante. Gara equilibrata fin dai primi minuti. Tante occasioni da gol e tanto divertimento, nessuna delle due riesce però a sbloccare la gara.

Le squadre provano ad imbastire occasioni da gol, ma allo stesso tempo cercano di non sbilanciarsi troppo per non lasciare spazi agli avversari. E’ il gol di Tunjov al 77′ a regalare i re punti ai padroni di casa.

CLASSIFICA

Pescara – 32

Torres – 28

Ternana – 26

Entella – 24

Arezzo – 23

Campobasso – 22

Vis Pesaro – 22

Gubbio – 18

Rimini – 17

Pianese – 17

Carpi – 17

Pineto – 14

Perugia – 14

Lucchese – 14

Pontedera – 12

Sestri Levante – 11

Ascoli – 10

Milan U23 – 10

SPAL – 8

Legnago Salus – 8