Serie C Girone A: il Mantova ne fa tre alla Pro Patria, Liguori regala i tre punti al Padova. La classifica aggiornata

Terminano i match di Serie C girone A. Il Mantova passeggia sulla Pro Patria, ne fa tre in casa e continua a volare in vetta alla classifica. Il Padova vince di misura grazie al gol di Luguori e si assicura tre punti pesanti.

Di seguito i risultati finali e la classifica aggiornata:

Mantova-Pro Patria 3-1 (Bragantini 11′; Fiori 38′; Radaelli 69′)

Padova-Pro Sesto 1-0 (Liguori 53′)

Pro Vercelli-Giana Erminio 0-3 (Minotti 50′; Fall 58′; 79′)

CLASSIFICA

Mantova 66

Padova 58

Triestina 46

Vicenza 43

Atalanta U23 41

Pro Vercelli 38

Lumezzane 38

Virtus Verona 37

Legnago 37

Pro Patria 35

Albinoleffe 34

Renate 32

Arzignano 32

Giana Erminio 31

Trento 31

Novara 28

Pergolettese 27

Fiorenzuola 26

Pro Sesto 19

Alessandria 14