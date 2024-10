Serie C Femminile: tris del Palermo in casa del Grifone Gialloverde

Il Palermo Femminile ha ottenuto una convincente vittoria per 3-0 sul campo del Grifone Gialloverde, nella gara valida per la 7^ giornata del campionato di Serie C femminile. Le rosanero hanno dominato il match, imponendo il loro gioco fin dalle prime battute e conquistando tre punti importanti per la loro corsa in campionato.

Le palermitane sono passate in vantaggio già al 16′ grazie a un gol di Coco, abile a sfruttare un’occasione in area e a battere il portiere avversario. Solo tre minuti dopo, al 19′, Gippetto ha raddoppiato con una rete che ha messo ulteriormente in discesa la partita per le ospiti. Nella ripresa, il Palermo ha continuato a mantenere il controllo della gara e al 59′ Cancilla ha siglato il terzo gol, chiudendo definitivamente i giochi e mettendo al sicuro la vittoria.

Con questa vittoria, il Palermo Femminile si conferma tra le squadre più in forma del campionato, mostrando grande solidità difensiva e capacità realizzativa. Il Grifone Gialloverde ha provato a reagire, ma non è riuscito a impensierire seriamente le rosanero, che hanno gestito il vantaggio con maturità.