Serie C Femminile: pari allo scadere per il Palermo, contro il Lecce finisce 1-1

Termina con un pareggio in extremis il match tra Palermo Women e Lecce Women, valido per la 10ª giornata di Serie C Femminile. La gara è stata intensa e combattuta, con il Lecce che è riuscito a passare in vantaggio al 73′ grazie a un gol di Serena D’Amico, che sembrava aver deciso la partita.

Tuttavia, il Palermo non ha mollato e ha trovato la forza di reagire nei minuti finali. Al 95′, è stata Chiara Cancilla a segnare il gol del pareggio, salvando le rosanero dalla sconfitta e regalando un punto importante alla squadra.

Questo pareggio mostra la tenacia del Palermo Women, che ha lottato fino all’ultimo secondo, e lascia entrambe le squadre con la consapevolezza di aver dato il massimo in una partita combattuta fino al fischio finale.