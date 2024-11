Serie C: Entella avanti di un gol sul Gubbio. Pontedera in vantaggio ad Ascoli. I risultati parziali del Girone B

Nel Girone B di Serie C, i primi tempi delle partite hanno già mostrato alcuni spunti interessanti, con gol e situazioni di parità.

Ascoli – Pontedera 0-1

Il Pontedera è riuscito a sorprendere l’Ascoli nella prima metà del match, portandosi in vantaggio e dimostrando grande determinazione in trasferta. L’Ascoli proverà a reagire nel secondo tempo per evitare una sconfitta davanti al proprio pubblico.

Carpi – Campobasso 0-0

A Carpi, il primo tempo si è concluso senza reti. Le due squadre si sono fronteggiate con equilibrio, senza riuscire a sbloccare il risultato. Sarà interessante vedere se una delle due formazioni riuscirà a imporsi nella seconda metà di gara.

Entella – Gubbio 1-0

L’Entella ha sfruttato il fattore campo e si è portata in vantaggio contro il Gubbio. I padroni di casa hanno saputo concretizzare una delle occasioni create, chiudendo il primo tempo in vantaggio. Il Gubbio cercherà di ribaltare la situazione nella ripresa.

Milan U23 – Arezzo 2-1

Partita spettacolare tra Milan U23 e Arezzo, con tre gol nel primo tempo. La squadra giovanile del Milan ha segnato due reti, mettendo pressione sull’Arezzo, che però è riuscito a rispondere con un gol, tenendo aperta la partita. Il secondo tempo si prospetta avvincente con entrambe le squadre pronte a lottare.

Perugia – Ternana 0-0

Il derby umbro tra Perugia e Ternana è finito a reti inviolate nei primi 45 minuti. La partita è molto combattuta, con entrambe le squadre che stanno lottando per conquistare il controllo del gioco. Sarà decisivo il secondo tempo per stabilire chi avrà la meglio in questo sentito confronto.