Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Catania-Teramo, match valido per il campionato di Serie C Girone C. Di seguito le scelte dei due tecnici:

Catania (3-5-2): Confente; Sales, Claiton, Giosa; Albertini, Welbeck, Rosaia, Dall’Oglio, Pinto; Di Piazza, Russotto. A disp.: Martinez, Tonucci, Zanchi, Calapai, Izco, Maldonado, Manneh, Reginaldo, Sarao, Piccolo, Vrikkis. All.: Giuseppe Raffaele





Teramo (4-2-3-1): Lewandowski; Vitturini, Diakite,Piacentini, Tentardini; Santoro, Arrigoni; Ilari, Bombagi, Costa Ferreira; Pinzauti. A disp.: D’Egidio, Bellucci, Trasciani, Di Francesco, Lombardi, Mungo, Viero, Gerbi, Kyeremateng. All.: Massimo Paci