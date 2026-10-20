Serie B, la Top 11 di Nicola Binda su Sportitalia: Perin e Segre tra i migliori. Pagliuca allenatore della settimana

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
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Il Palermo protagonista anche nella formazione ideale dell’ultima giornata di Serie B. Mattia Perin e Jacopo Segre sono stati inseriti nella Top 11 stilata da Nicola Binda, giornalista della Gazzetta dello Sport ed esperto del campionato cadetto, intervenuto ieri sera su Sportitalia durante lo speciale dedicato alla Serie B. Due riconoscimenti che arrivano dopo la vittoria dei rosanero sul campo del Mantova.

Tra i pali la scelta è ricaduta su Perin, decisivo nel mantenere inviolata la porta del Palermo. «Due soli portieri non hanno preso gol, uno era Vukovic della Juve Stabia, che però ha passato una giornata di assoluta serenità contro il Südtirol, mentre Mattia Perin qualche pericolo in più ha dovuto sventarlo a Mantova. Quindi il suo rientro è sicuramente un rientro importante per il Palermo», ha spiegato Binda nel corso della trasmissione di Sportitalia.


A centrocampo spazio invece a Segre, autore del gol che ha sbloccato la sfida del Martelli. Il numero 8 rosanero è stato scelto insieme a Chierico dell’Arezzo per comporre una mediana particolarmente dinamica. «In mezzo due che dovranno correre un pochino, perché sono solo due mediani, ma sono abituati, hanno fatto entrambi gol: il già citato Chierico dell’Arezzo e poi anche Jacopo Segre», ha sottolineato il giornalista della Gazzetta dello Sport.

Nelle altre posizioni, Binda ha privilegiato soprattutto i giocatori capaci di lasciare il segno in zona gol. In difesa figurano Izzo, Tiritiello, Corazza del Vicenza e Reale della Carrarese, quest’ultimo premiato per la prestazione contro il Modena. Sulla trequarti trovano spazio Tommaso Rubino e Tramoni, mentre in attacco sono stati scelti Moschera, reduce dalla terza doppietta consecutiva con il Verona, e Di Nardo della Juve Stabia.

Nel corso dello speciale di Sportitalia, Binda ha riservato un riconoscimento anche a Guido Pagliuca, allenatore della Carrarese e prossimo avversario del Palermo. Il tecnico ha conquistato due vittorie nelle prime due partite sulla nuova panchina, meritandosi la guida della formazione ideale.

«In panchina però, visto che dopo il suo arrivo due partite e due vittorie alla media più alta di tutti, credo che Guido Pagliuca si meriti questa incoronazione», ha dichiarato Binda.

Per il Palermo arrivano dunque due ulteriori attestati di merito dopo il successo di Mantova. Perin per gli interventi tra i pali e Segre per il gol decisivo rappresentano la squadra di Inzaghi nella Top 11 presentata dal giornalista della Gazzetta dello Sport su Sportitalia, mentre domenica al Barbera i rosanero ritroveranno proprio la Carrarese dell’allenatore premiato.

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