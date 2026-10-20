Sampdoria, salta il ritorno di Giampaolo: niente accordo tra le parti. Il club valuta altri allenatori

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 20, 2026
Giampaolo

Marco Giampaolo fonte LaPresse - Ilovepalermocalcio.com

Clamoroso cambio di scenario in casa Sampdoria. Quando il ritorno di Marco Giampaolo sulla panchina blucerchiata sembrava ormai vicino, la trattativa si è interrotta a causa del mancato accordo tra le parti. La società ligure è dunque costretta a cambiare strategia e a valutare nuove soluzioni per la guida tecnica.

A riportare l’indiscrezione è Sportitalia, che annuncia lo stop ai contatti tra il club doriano e l’allenatore abruzzese.


Sampdoria-Giampaolo, trattativa interrotta

Il ritorno di Giampaolo sembrava essere la soluzione individuata dalla dirigenza per rilanciare la Sampdoria dopo l’esonero di Bernardo Corradi.

Nelle ultime ore si era parlato di un’intesa vicina, con il tecnico pronto a iniziare la sua terza esperienza sulla panchina blucerchiata.

Secondo quanto riferito da Sportitalia, però, le parti non sono riuscite a raggiungere l’accordo necessario per formalizzare l’operazione.

La trattativa è quindi saltata, rimettendo in discussione i programmi della società.

Il club valuta nuovi profili per la panchina

Come evidenzia Sportitalia, la Sampdoria ha già iniziato a prendere in considerazione altri allenatori per sostituire Corradi.

Al momento, nella nuova indiscrezione, non vengono indicati i nomi dei candidati alternativi.

La dirigenza dovrà individuare rapidamente una soluzione, considerando il momento particolarmente delicato attraversato dalla squadra.

Sampdoria ultima in classifica, serve una svolta

Il cambio di allenatore arriva dopo un avvio di campionato estremamente complicato. La Sampdoria ha raccolto appena quattro punti nelle prime sette giornate di Serie B, con cinque sconfitte, un pareggio e una vittoria.

L’ultimo ko, maturato al Ferraris contro l’Arezzo, ha aggravato la situazione e provocato una dura contestazione da parte della tifoseria.

Come riportato da Sportitalia, il mancato accordo con Giampaolo obbliga ora il club a esplorare altre possibilità.

La panchina blucerchiata resta dunque senza una soluzione definitiva: il ritorno di Giampaolo non si concretizzerà sulla base della trattativa appena interrotta, mentre la società prosegue la ricerca del nuovo allenatore.

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