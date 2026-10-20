Serie B, Rosati: «Il Palermo fa un campionato a parte, il primo posto è già prenotato. Solo il Pisa può avvicinarsi»

Il Palermo di Filippo Inzaghi continua a impressionare e, dopo il successo contro il Mantova, rafforza ulteriormente la propria candidatura alla promozione in Serie A. A tracciare un bilancio della giornata di Serie B è Gianni Rosati, direttore sportivo di grande esperienza, intervistato dal Corriere Adriatico. Nel corso dell’intervista, Rosati ha analizzato il dominio rosanero e il rendimento delle altre protagoniste del campionato.

Rosati, il Palermo vince anche lo scontro diretto, è già padrone del campionato?





«A me sembra che il Palermo disputi un campionato a parte, sinceramente non vedo avversari in grado di competere con la formazione di Inzaghi. Il primo posto è già ampiamente prenotato dai siciliani. Forse l’unica che può avvicinarsi, ma a debita distanza, è il Pisa che resta la candidata più credibile per la seconda piazza».

Stentano ancora le altre potenziali grandi come Verona e Cremonese.

«La Cremonese avrebbe potuto puntare ai primi due posti ma credo che abbia sbagliato a cambiare precocemente allenatore. Errore commesso anche dal Catanzaro. Il Verona di Baroni stenta ancora a trovare gli equilibri giusti ma è destinato a risalire».

L’analisi di Rosati, raccolta dal Corriere Adriatico, si sposta poi sulle altre formazioni che occupano le zone alte della classifica, con particolare attenzione all’Ascoli e al Mantova.

L’Ascoli non batte l’Empoli ma resta nelle zone nobili della classifica.

«I bianconeri si confermano una formazione solida che mi sembra stia rendendo anche oltre le attese, il merito è di Tomei che sta lavorando sul blocco della promozione. L’Ascoli gioca un bel calcio, come il Mantova che al di là della sconfitta con il Palermo, che non fa testo, mostra sempre un calcio brillante».

Spazio infine alla situazione della Sampdoria, ancora alle prese con risultati negativi. Nell’intervista concessa al Corriere Adriatico, Rosati esprime un giudizio severo sulla formazione blucerchiata.

Ancora sconfitta la Sampdoria.

«Ho visto la gara della Sampdoria contro l’Arezzo che ha fatto la sua onesta partita ma i doriani sono attualmente una squadra inconsistente. Mi sembra un organico incompleto, non c’è un reparto che funzioni».

Dalle parole rilasciate al Corriere Adriatico emerge dunque una valutazione netta: per Rosati il Palermo ha già assunto il ruolo di principale favorito per il primo posto, mentre il Pisa appare la concorrente più credibile per la seconda posizione. Più complicato, invece, il percorso delle altre squadre indicate alla vigilia tra le protagoniste della corsa alla promozione.