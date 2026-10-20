La Nazione: “Carrarese, effetto Pagliuca: due vittorie e salvezza ritrovata. Ora l’esame Palermo al Barbera”

La Carrarese ha cambiato marcia e si prepara alla difficile trasferta contro il Palermo con rinnovata fiducia. Due vittorie consecutive hanno permesso alla formazione gialloazzurra di uscire per la prima volta in stagione dalla zona retrocessione e playout. Come racconta Gianluca Bondielli sulle pagine de La Nazione, l’arrivo di Guido Pagliuca in panchina ha rappresentato una svolta dopo un avvio di campionato complicato.

La squadra toscana ha conquistato sette punti nelle prime sette giornate, migliorando il rendimento registrato nello stesso periodo della precedente esperienza in Serie B, quando i punti erano stati soltanto quattro. Un risultato significativo considerando i numerosi cambiamenti estivi, tra l’avvicendamento in panchina e il rinnovamento di metà dell’organico.





Secondo quanto evidenziato da Gianluca Bondielli su La Nazione, uno dei punti di forza della Carrarese resta la solidità difensiva. Con sette reti subite, i marmiferi vantano attualmente la terza miglior difesa del campionato. Un dato identico a quello della scorsa stagione e decisamente migliore rispetto ai dodici gol incassati nello stesso periodo di due anni fa.

La continuità del sistema di gioco e la conferma di alcuni interpreti hanno favorito la crescita del reparto arretrato. Oliana si sta confermando un riferimento, mentre Ruggeri ha mostrato progressi importanti dopo l’esperienza maturata alle spalle di Calabrese. Sulla corsia sinistra Reale sembra aver conquistato un vantaggio su Romani, senza dimenticare le alternative rappresentate da Vujevic e Macchioni.

Resta invece da migliorare la produzione offensiva. La Carrarese ha segnato appena sei reti nelle prime sette partite, lo stesso bottino della stagione 2024/25. Tuttavia, come sottolinea La Nazione nell’approfondimento firmato da Gianluca Bondielli, con Pagliuca in panchina la media realizzativa è salita a due gol a partita, segnale di una squadra che sta trovando maggiore incisività.

Infermeria e calendario: tre partite in otto giorni

In vista della trasferta di Palermo, lo staff tecnico continua a monitorare le condizioni degli indisponibili. Dopo un’ulteriore giornata di riposo concessa alla squadra, soltanto gli infortunati hanno proseguito il lavoro.

Dagba sta completando il percorso di ricondizionamento dopo essere arrivato senza un’adeguata preparazione atletica, mentre Vujevic appare vicino al recupero. Situazione differente per Bonfanti, reduce da un intervento chirurgico e ancora impegnato in un programma personalizzato.

Come riferisce ancora Gianluca Bondielli su La Nazione, Pagliuca spera di recuperare il maggior numero possibile di giocatori in vista di un calendario particolarmente impegnativo. La Carrarese affronterà infatti tre partite nell’arco di otto giorni.

Domenica è in programma la trasferta al Renzo Barbera contro il Palermo capolista. Mercoledì i gialloazzurri ospiteranno allo stadio dei Marmi l’Arezzo degli ex Coppolaro, Illanes e Arena, mentre il primo novembre saranno impegnati al Bentegodi contro il Verona.

Un ciclo di incontri che metterà alla prova la crescita della formazione toscana. Il primo ostacolo sarà proprio il Palermo di Filippo Inzaghi, chiamato a misurarsi con una Carrarese profondamente cambiata nelle ultime settimane.