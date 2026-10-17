Serie B, prosegue la 7ª giornata: Palermo a Mantova per difendere il primato. Programma e classifica aggiornata
La settima giornata di Serie B entra nel vivo dopo l’anticipo del venerdì tra Hellas Verona e Catanzaro, terminato 2-2. Il programma prosegue oggi, sabato 17 ottobre, con sei incontri, tra cui l’attesa sfida al vertice Mantova-Palermo, in programma alle ore 17:15.
I rosanero di Filippo Inzaghi arrivano all’appuntamento da primi della classe con 16 punti, due in più proprio del Mantova, secondo a quota 14. Una partita importante per gli equilibri delle prime posizioni, con il Palermo che punta a consolidare il primato e i padroni di casa che hanno l’occasione di effettuare il sorpasso.
Serie B, il programma della settima giornata
Il turno si è aperto venerdì con il pareggio tra Hellas Verona e Catanzaro. Oggi si riparte alle ore 15 con quattro incontri: Ascoli-Empoli, Benevento-L.R. Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella.
Alle 17:15 spazio a Mantova-Palermo, mentre alle 19:30 Pisa e Cremonese chiuderanno il sabato di campionato.
Domenica 18 ottobre sono in programma gli ultimi tre incontri: Juve Stabia-Südtirol alle 15, Cesena-Avellino alle 17:15 e Sampdoria-Arezzo alle 19:30.
Venerdì 16 ottobre
- Hellas Verona-Catanzaro 2-2
Sabato 17 ottobre
- Ascoli-Empoli, ore 15:00
- Benevento-L.R. Vicenza, ore 15:00
- Carrarese-Modena, ore 15:00
- Padova-Virtus Entella, ore 15:00
- Mantova-Palermo, ore 17:15
- Pisa-Cremonese, ore 19:30
Domenica 18 ottobre
- Juve Stabia-Südtirol, ore 15:00
- Cesena-Avellino, ore 17:15
- Sampdoria-Arezzo, ore 19:30
Palermo e Mantova, scontro diretto per la vetta
La sfida del Martelli rappresenta il confronto più atteso del sabato. Il Palermo guida la classifica con cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate, 14 reti realizzate e sette subite.
Il Mantova insegue a due lunghezze, con quattro successi e due pareggi. I biancorossi hanno segnato 13 gol e ne hanno incassati sei.
Alle loro spalle c’è il Modena, terzo con 13 punti e impegnato sul campo della Carrarese. Il Südtirol, quarto a quota 12, giocherà invece domenica contro la Juve Stabia.
Attenzione anche all’Ascoli, quinto con 11 punti, che ospiterà l’Empoli, e al Pisa, a quota 10, atteso dal confronto casalingo contro la Cremonese.
Serie B, la classifica aggiornata
Classifica dopo Hellas Verona-Catanzaro 2-2, con le altre gare della 7ª giornata ancora da disputare. La Juve Stabia ha una penalizzazione di 4 punti.
|Pos.
|Squadra
|Pt
|G
|V
|N
|P
|1
|Palermo
|16
|6
|5
|1
|0
|2
|Mantova
|14
|6
|4
|2
|0
|3
|Modena
|13
|6
|4
|1
|1
|4
|Südtirol
|12
|6
|3
|3
|0
|5
|Ascoli
|11
|6
|3
|2
|1
|6
|Avellino
|10
|6
|3
|1
|2
|7
|Pisa
|10
|6
|3
|1
|2
|8
|Benevento
|10
|6
|3
|1
|2
|9
|Hellas Verona
|8
|7
|2
|2
|3
|10
|Cesena
|7
|6
|1
|4
|1
|11
|Padova
|7
|6
|2
|1
|3
|12
|Arezzo
|7
|6
|2
|1
|3
|13
|Virtus Entella
|6
|6
|1
|3
|2
|14
|Cremonese
|6
|6
|1
|3
|2
|15
|Empoli
|6
|6
|2
|0
|4
|16
|L.R. Vicenza
|5
|6
|1
|2
|3
|17
|Carrarese
|4
|6
|1
|1
|4
|18
|Sampdoria
|4
|6
|1
|1
|4
|19
|Catanzaro
|4
|7
|1
|1
|5
|20
|Juve Stabia (-4)
|2
|6
|1
|3
|2
Il turno potrebbe modificare sensibilmente la graduatoria, soprattutto nelle prime posizioni. Riflettori puntati sul Palermo di Inzaghi, chiamato a difendere il primo posto nello scontro diretto con il Mantova, mentre Modena e Südtirol proveranno ad approfittare del confronto tra le prime due.