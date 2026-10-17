Serie B, prosegue la 7ª giornata: Palermo a Mantova per difendere il primato. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

La settima giornata di Serie B entra nel vivo dopo l’anticipo del venerdì tra Hellas Verona e Catanzaro, terminato 2-2. Il programma prosegue oggi, sabato 17 ottobre, con sei incontri, tra cui l’attesa sfida al vertice Mantova-Palermo, in programma alle ore 17:15.

I rosanero di Filippo Inzaghi arrivano all’appuntamento da primi della classe con 16 punti, due in più proprio del Mantova, secondo a quota 14. Una partita importante per gli equilibri delle prime posizioni, con il Palermo che punta a consolidare il primato e i padroni di casa che hanno l’occasione di effettuare il sorpasso.


Serie B, il programma della settima giornata

Il turno si è aperto venerdì con il pareggio tra Hellas Verona e Catanzaro. Oggi si riparte alle ore 15 con quattro incontri: Ascoli-Empoli, Benevento-L.R. Vicenza, Carrarese-Modena e Padova-Virtus Entella.

Alle 17:15 spazio a Mantova-Palermo, mentre alle 19:30 Pisa e Cremonese chiuderanno il sabato di campionato.

Domenica 18 ottobre sono in programma gli ultimi tre incontri: Juve Stabia-Südtirol alle 15, Cesena-Avellino alle 17:15 e Sampdoria-Arezzo alle 19:30.

Venerdì 16 ottobre

  • Hellas Verona-Catanzaro 2-2

Sabato 17 ottobre

  • Ascoli-Empoli, ore 15:00
  • Benevento-L.R. Vicenza, ore 15:00
  • Carrarese-Modena, ore 15:00
  • Padova-Virtus Entella, ore 15:00
  • Mantova-Palermo, ore 17:15
  • Pisa-Cremonese, ore 19:30

Domenica 18 ottobre

  • Juve Stabia-Südtirol, ore 15:00
  • Cesena-Avellino, ore 17:15
  • Sampdoria-Arezzo, ore 19:30

Palermo e Mantova, scontro diretto per la vetta

La sfida del Martelli rappresenta il confronto più atteso del sabato. Il Palermo guida la classifica con cinque vittorie e un pareggio nelle prime sei giornate, 14 reti realizzate e sette subite.

Il Mantova insegue a due lunghezze, con quattro successi e due pareggi. I biancorossi hanno segnato 13 gol e ne hanno incassati sei.

Alle loro spalle c’è il Modena, terzo con 13 punti e impegnato sul campo della Carrarese. Il Südtirol, quarto a quota 12, giocherà invece domenica contro la Juve Stabia.

Attenzione anche all’Ascoli, quinto con 11 punti, che ospiterà l’Empoli, e al Pisa, a quota 10, atteso dal confronto casalingo contro la Cremonese.

Serie B, la classifica aggiornata

Classifica dopo Hellas Verona-Catanzaro 2-2, con le altre gare della 7ª giornata ancora da disputare. La Juve Stabia ha una penalizzazione di 4 punti.

Pos. Squadra Pt G V N P
1 Palermo 16 6 5 1 0
2 Mantova 14 6 4 2 0
3 Modena 13 6 4 1 1
4 Südtirol 12 6 3 3 0
5 Ascoli 11 6 3 2 1
6 Avellino 10 6 3 1 2
7 Pisa 10 6 3 1 2
8 Benevento 10 6 3 1 2
9 Hellas Verona 8 7 2 2 3
10 Cesena 7 6 1 4 1
11 Padova 7 6 2 1 3
12 Arezzo 7 6 2 1 3
13 Virtus Entella 6 6 1 3 2
14 Cremonese 6 6 1 3 2
15 Empoli 6 6 2 0 4
16 L.R. Vicenza 5 6 1 2 3
17 Carrarese 4 6 1 1 4
18 Sampdoria 4 6 1 1 4
19 Catanzaro 4 7 1 1 5
20 Juve Stabia (-4) 2 6 1 3 2

Il turno potrebbe modificare sensibilmente la graduatoria, soprattutto nelle prime posizioni. Riflettori puntati sul Palermo di Inzaghi, chiamato a difendere il primo posto nello scontro diretto con il Mantova, mentre Modena e Südtirol proveranno ad approfittare del confronto tra le prime due.

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