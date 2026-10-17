Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Perin torna titolare, Inzaghi conferma l’attacco”

È il giorno di Mantova-Palermo, sfida al vertice della Serie B in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio Danilo Martelli. Le due formazioni si affrontano in un confronto diretto che mette in palio punti importanti per la classifica. Come riportato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mattia Perin nuovamente titolare tra i pali, mentre Francesco Modesto punta sul 3-4-2-1.

In casa Palermo, la principale novità riguarda proprio il ritorno di Perin, che riprende il posto occupato nelle ultime gare da Fortin. Davanti al portiere agiranno Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, mentre la coppia di centrocampo sarà composta da Segre e Ranocchia. Sulla trequarti spazio a Vavassori, Palumbo e Johnsen, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. Secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi è orientato a confermare l’assetto offensivo, con l’obiettivo di dare continuità alle ultime prestazioni.





Restano indisponibili Joronen, Strefezza, Barba e Pierozzi. Questi ultimi due sono rimasti a Palermo rispettivamente per un affaticamento muscolare e un problema alla spalla. Recuperati invece Magnani e Gabrielloni, entrambi a disposizione dell’allenatore rosanero.

Sul fronte Mantova, Modesto dovrebbe affidarsi al 3-4-2-1 con Bardi in porta e il terzetto difensivo formato da Tomasevic, Cella e Castellini. Sulle corsie esterne agiranno Silva e Benaissa, mentre Ignacchiti e Trimboli comporranno la coppia centrale. Alle spalle di Bragantini, riferimento avanzato, spazio a Ilie e Ruocco. Come evidenzia il Corriere dello Sport, Trimboli ha recuperato ed è pronto a riprendere il proprio posto in mezzo al campo. Non saranno disponibili Chinetti, Meroni e Vesentini.

Le probabili formazioni di Mantova-Palermo

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Trimboli, Benaissa; Ilie, Ruocco; Bragantini.

Allenatore: Francesco Modesto.

A disposizione: Gemello, Gasparini, Kospo, Del Lungo, Longonda, Marai, Radaelli, Wieser, Kouda, Keita, Paoletti, Gliozzi, Cajazzo, Spinaccé, Vlahovic.

Indisponibili: Chinetti, Meroni, Vesentini.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Peda, Bozzolan, Magnani, Gomes, Hernani, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Pierozzi.

Mantova-Palermo, dove vederla in tv e streaming

La partita sarà disputata oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio Danilo Martelli di Mantova. Secondo quanto indicato dal Corriere dello Sport, l’incontro sarà trasmesso su DAZN, Prime Video e OneFootball TV.

A dirigere la gara sarà l’arbitro Zufferli della sezione di Udine, assistito da Peretti e Boato. Il quarto ufficiale sarà Zanotti, mentre al VAR ci sarà Pezzuto, coadiuvato dall’AVAR Del Giovane.