Corriere dello Sport: “Mantova, Modesto prepara lo sgambetto al Palermo. Martelli sold out, Bardi avverte: «Arriviamo con molta fame»”

Il Mantova sogna un’altra impresa davanti al proprio pubblico. Questo pomeriggio, allo stadio Martelli, la formazione di Francesco Modesto affronta il Palermo capolista in una sfida che mette di fronte le prime due della classifica di Serie B. Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, l’entusiasmo in casa biancorossa è altissimo, alimentato dalla vittoria di Catanzaro e dalla volontà di riscattare il pesante 5-2 subito contro i rosanero in Coppa Italia. Lo stadio sarà gremito e la squadra lombarda proverà a sfruttare la spinta dei propri tifosi per fermare gli uomini di Filippo Inzaghi.

Modesto, tuttavia, invita a mantenere equilibrio e concentrazione, senza lasciarsi trascinare eccessivamente dall’importanza dell’appuntamento. «Il vero Mantova è quello che si porta dietro l’umiltà: un aspetto che ci ha sempre contraddistinto. Non c’è nemmeno bisogno di caricare troppo la partita, i giocatori sanno già. E servirà l’equilibrio necessario». Come sottolinea Gabriele Gilli sulle colonne del Corriere dello Sport, il tecnico può contare su un reparto offensivo particolarmente pericoloso, con Bragantini e Ruocco pronti a mettere in difficoltà la difesa rosanero. Quest’ultimo ha già segnato al Palermo in Coppa Italia e ha realizzato cinque reti nelle prime giornate di campionato.





Sul piano tattico, il Mantova dovrebbe confermare il 3-4-2-1, anche se restano alcune valutazioni da effettuare prima della partita. In particolare, l’impiego di Trimboli dipenderà dalle condizioni fisiche del centrocampista. Modesto ha spiegato di aver studiato attentamente il Palermo, senza limitarsi al precedente confronto di Coppa Italia: «Sappiamo qual è la forza del Palermo, ma nel nostro percorso ci sono state altre prestazioni. In questa categoria non c’è nulla di scontato, anche se affrontiamo la prima della classe. Abbiamo visto molte partite del Palermo, la Coppa Italia è storia di un mese e mezzo fa anche se qualche spunto da lì si è tratto. Certi errori, per esempio, non vanno ripetuti anche perché l’avversario che affrontiamo è una squadra sicuramente completa. Però possiamo fargli male».

Un protagonista particolare della sfida sarà Francesco Bardi, passato dal Palermo al Mantova durante l’ultimo mercato invernale. Gabriele Gilli, sul Corriere dello Sport, ricorda come il portiere abbia indossato anche la fascia da capitano nelle ultime quattro partite, diventando un punto di riferimento per la formazione lombarda. L’estremo difensore ha parlato del proprio passato rosanero senza nascondere la voglia di ottenere un risultato importante: «Non penso al passato e non ho rimpianti, anche se lì ho trascorso alcuni mesi molto intensi».

Bardi riconosce il valore della squadra di Inzaghi, ma assicura che il Mantova non si presenterà al confronto con timore reverenziale. «Il Palermo è la squadra più forte della categoria, ma il Mantova ci arriverà con molta fame». Parole che, come evidenzia Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, riassumono lo spirito con cui i biancorossi affronteranno la capolista: entusiasmo, determinazione e la convinzione di poter mettere in difficoltà anche una delle principali candidate alla promozione.