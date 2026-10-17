Gazzetta dello Sport: “Il Palermo sfida il pressing del Mantova. Stadio esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
palermo mantova logo coppa italia (58) palumbo

È ancora presto per parlare di sfida decisiva, ma Mantova-Palermo rappresenta già un momento importante per il campionato di Serie B. Alla settima giornata, la formazione lombarda si presenta come la grande sorpresa tra le squadre di vertice, mentre i rosanero guidano la classifica confermando le ambizioni della società. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il confronto del Martelli promette spettacolo, con lo stadio tutto esaurito e 11.200 spettatori attesi tra abbonati e possessori di biglietto.

La partita metterà di fronte anche due allenatori dalle idee offensive. Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, evidenzia il lavoro di Francesco Modesto, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a diverse soluzioni tattiche. Nel Mantova è riconoscibile l’impronta calcistica di Gian Piero Gasperini, tanto che la formazione biancorossa viene indicata come quella più vicina alla Roma per interpretazione del gioco.


Dall’altra parte, Filippo Inzaghi risponde con un Palermo particolarmente propositivo. Secondo l’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero stanno ancora cercando i migliori equilibri, ma possono contare su un potenziale offensivo importante, capace di compensare anche qualche concessione agli avversari. Le caratteristiche delle due squadre lasciano immaginare una partita aperta, come già accaduto nel precedente confronto di Coppa Italia, terminato 5-2 in favore del Palermo.

Sul fronte delle formazioni, Modesto ritrova Trimboli, destinato però inizialmente alla panchina. Inzaghi, invece, recupera Mattia Perin, pronto a tornare tra i pali nella seconda trasferta consecutiva dei rosanero. Come conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, gli ingredienti per una sfida di alto livello ci sono tutti: due squadre ambiziose, idee di gioco offensive e un Martelli gremito per uno dei primi grandi confronti diretti della stagione.

Altre notizie

perin (7)

Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Perin torna titolare, Inzaghi conferma l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo Mantova bardi

Corriere dello Sport: “Mantova, Modesto prepara lo sgambetto al Palermo. Martelli sold out, Bardi avverte: «Arriviamo con molta fame»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57) vavassori inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi accende la sfida «Vai Palermo, sei forte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Miccoli Match (97) amauri

Amauri nostalgico: “Palermo mi manca già moltissimo”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo lecce 2-0 (5) pierozzi

Palermo, i convocati di Inzaghi per la sfida contro il Mantova: out Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
Screenshot 2026-10-16 184355

Mantova-Palermo, Modesto: «Affrontiamo la prima della classe. Dovremo essere maniacali nei dettagli»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo pescara 5-0 (31) de rose floriano

Mantova-Palermo, Floriano: «Il Palermo vuole vincere il campionato. Al Martelli sarà un bello spettacolo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
mantova stadio martelli

Mantova-Palermo, le previsioni meteo al Martelli: niente pioggia, circa 22 gradi al calcio d’inizio

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
palermo mantova logo coppa italia (78) pohjanpalo Cella

Mantova-Palermo, quote bookmaker: rosanero favoriti al Martelli. Il successo di Inzaghi paga fino a 2,16

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
renzo barbera tifosi entrata

Palermo, biglietti falsi al Barbera: arriva la condanna definitiva

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (6)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Ruocco sta facendo bene. Bozzolan è fortissimo, ci darà soddisfazioni»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026
inzaghi conferenza stampa (10)

Mantova-Palermo, Inzaghi: «Pierozzi e Barba fuori. Perin torna titolare, Fortin ha fatto benissimo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 16, 2026

Ultimissime

palermo mantova logo coppa italia (58) palumbo

Gazzetta dello Sport: “Il Palermo sfida il pressing del Mantova. Stadio esaurito”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo Juve Stabia 1-0 (28) pallone

Serie B, prosegue la 7ª giornata: Palermo a Mantova per difendere il primato. Programma e classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
perin (7)

Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo, le probabili formazioni e dove vederla in tv. Perin torna titolare, Inzaghi conferma l’attacco”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo Mantova bardi

Corriere dello Sport: “Mantova, Modesto prepara lo sgambetto al Palermo. Martelli sold out, Bardi avverte: «Arriviamo con molta fame»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (57) vavassori inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi accende la sfida «Vai Palermo, sei forte»”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026