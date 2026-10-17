Gazzetta dello Sport: “Il Palermo sfida il pressing del Mantova. Stadio esaurito”

È ancora presto per parlare di sfida decisiva, ma Mantova-Palermo rappresenta già un momento importante per il campionato di Serie B. Alla settima giornata, la formazione lombarda si presenta come la grande sorpresa tra le squadre di vertice, mentre i rosanero guidano la classifica confermando le ambizioni della società. Come sottolinea Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il confronto del Martelli promette spettacolo, con lo stadio tutto esaurito e 11.200 spettatori attesi tra abbonati e possessori di biglietto.

La partita metterà di fronte anche due allenatori dalle idee offensive. Nicola Binda, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, evidenzia il lavoro di Francesco Modesto, capace di mettere in difficoltà qualsiasi avversario grazie a diverse soluzioni tattiche. Nel Mantova è riconoscibile l’impronta calcistica di Gian Piero Gasperini, tanto che la formazione biancorossa viene indicata come quella più vicina alla Roma per interpretazione del gioco.





Dall’altra parte, Filippo Inzaghi risponde con un Palermo particolarmente propositivo. Secondo l’analisi di Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, i rosanero stanno ancora cercando i migliori equilibri, ma possono contare su un potenziale offensivo importante, capace di compensare anche qualche concessione agli avversari. Le caratteristiche delle due squadre lasciano immaginare una partita aperta, come già accaduto nel precedente confronto di Coppa Italia, terminato 5-2 in favore del Palermo.

Sul fronte delle formazioni, Modesto ritrova Trimboli, destinato però inizialmente alla panchina. Inzaghi, invece, recupera Mattia Perin, pronto a tornare tra i pali nella seconda trasferta consecutiva dei rosanero. Come conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, gli ingredienti per una sfida di alto livello ci sono tutti: due squadre ambiziose, idee di gioco offensive e un Martelli gremito per uno dei primi grandi confronti diretti della stagione.