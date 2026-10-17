Gazzetta dello Sport: “Mantova-Palermo, Inzaghi non cambia l’attacco. Modesto sorprende a centrocampo: Kouda dal 1’”

Mantova e Palermo si preparano alla sfida al vertice della settima giornata di Serie B, in programma oggi, sabato 17 ottobre, alle ore 17:15 allo stadio Martelli. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Mattia Perin nuovamente titolare tra i pali, mentre Francesco Modesto si affida al 3-4-2-1, con Ruocco riferimento offensivo supportato da Ilie e Bragantini.

In casa Palermo, secondo le indicazioni della Gazzetta dello Sport, la formazione dovrebbe ricalcare quella delle ultime uscite, con il ritorno di Perin in porta. Davanti all’estremo difensore agiranno Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello, mentre Ranocchia e Segre formeranno la coppia di centrocampo. Sulla trequarti spazio a Johnsen, Palumbo e Vavassori, alle spalle dell’unica punta Pohjanpalo. Restano indisponibili Pierozzi, Barba, Strefezza e Joronen.





Sul fronte Mantova, la principale novità riguarda le scelte a centrocampo. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, Modesto dovrebbe schierare Kouda dal primo minuto accanto a Ignacchiti, con Silva e Benaissa sulle corsie esterne. Trimboli, recuperato, partirebbe inizialmente dalla panchina. In difesa confermati Tomasevic, Cella e Castellini davanti a Bardi, mentre Ilie e Bragantini agiranno a sostegno di Ruocco.

Mantova-Palermo, le probabili formazioni della Gazzetta dello Sport

MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Tomasevic, Cella, Castellini; Silva, Ignacchiti, Kouda, Benaissa; Ilie, Bragantini; Ruocco.

Allenatore: Francesco Modesto.

Panchina: Gemello, Gasparini, Del Lungo, Kospo, Longonda, Wieser, Keita, Paoletti, Trimboli, Gliozzi, Cajazzo, Vlahovic.

Indisponibili: Vesentini, Spinaccé, Chinetti, Meroni.

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Palumbo, Johnsen; Pohjanpalo.

Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina: Fortin, Nespola, Peda, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Hernani, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Pierozzi, Barba, Strefezza, Joronen.

Mantova-Palermo, dove vederla in tv

La partita si giocherà oggi alle ore 17:15 allo stadio Martelli di Mantova, con l’impianto tutto esaurito. Secondo quanto indicato dalla Gazzetta dello Sport, l’incontro sarà trasmesso su DAZN e La7.

A dirigere la sfida sarà l’arbitro Zufferli, assistito da Peretti e Boato. Il quarto ufficiale sarà Zanotti, mentre al VAR opererà Pezzuto, coadiuvato dall’AVAR Del Giovane.