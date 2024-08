Serie B: Sassuolo avanti all’intervallo sul Cesena. Pari tra Brescia e Cittadella. I risultati parziali

Si sono conclusi i primi tempi dei match di Serie B, con diverse partite ancora in bilico e poche reti segnate. Le squadre in campo stanno cercando di trovare il loro ritmo, ma solo il Sassuolo e il Pisa sono riusciti a trovare la via del gol nella prima frazione di gioco.

Brescia-Cittadella 0-0: Difese Attente, Poche Occasioni

Al Rigamonti, il Brescia e il Cittadella hanno chiuso i primi 45 minuti sul punteggio di 0-0. La partita è stata caratterizzata da un sostanziale equilibrio, con entrambe le squadre che hanno faticato a creare chiare occasioni da gol. Le difese si sono dimostrate solide, concedendo poco agli attacchi avversari. Il secondo tempo potrebbe vedere un cambio di ritmo, con entrambe le squadre che cercheranno di sbloccare il risultato per ottenere punti importanti.

Cremonese-Carrarese 0-0: Gara Bloccata a Cremona

Anche al Giovanni Zini di Cremona, il match tra la Cremonese e la Carrarese è fermo sullo 0-0. Le due squadre hanno mostrato un buon atteggiamento difensivo, con poche opportunità create nei primi 45 minuti. La Cremonese, padrona di casa, ha cercato di mantenere il controllo del gioco, ma la Carrarese si è difesa con ordine, cercando di colpire in contropiede. La seconda metà di gara potrebbe riservare sorprese, con entrambe le squadre pronte a cercare il gol del vantaggio.

Sampdoria-Reggiana 0-0: Primo Tempo Senza Reti al Ferraris

A Marassi, la Sampdoria e la Reggiana non sono riuscite a sbloccare il risultato, chiudendo il primo tempo sullo 0-0. La Sampdoria ha mostrato maggiore iniziativa in attacco, ma la Reggiana ha saputo difendersi con determinazione. Il pubblico di casa spera in una reazione più decisa nella ripresa, con la Sampdoria che cercherà di sfruttare il fattore campo per ottenere i tre punti.

Sassuolo-Cesena 1-0: Antiste Porta in Vantaggio i Neroverdi

L’unica partita con gol nella prima metà è stata quella tra Sassuolo e Cesena, con il Sassuolo in vantaggio per 1-0 grazie a una rete di Antiste al 34′. L’attaccante del Sassuolo ha trovato il gol con un bel tiro che ha superato il portiere del Cesena, portando i neroverdi avanti nel punteggio. Il Cesena dovrà cercare di reagire nella ripresa per evitare la sconfitta e provare a raddrizzare la partita.

Spezia-Frosinone 1-0 (in corso): Problemi Tecnici al Picco

A causa di problemi all’impianto di illuminazione dello Stadio Picco, la gara tra Spezia e Frosinone è iniziata in ritardo. I ciociari hanno sbloccato il match al 38′ con Cuni, risultati fermo sull’1-0.

Pisa-Palermo 1-0: Autogol di Nedelcearu Favorisce i Toscani

Al Garibaldi, il Pisa è in vantaggio per 1-0 contro il Palermo grazie a un’autorete di Nedelcearu al 4′. Un avvio sfortunato per il Palermo, che si è trovato subito sotto nel punteggio a causa di una deviazione involontaria del proprio difensore. Il Pisa ha cercato di mantenere il controllo del gioco dopo il vantaggio iniziale, mentre il Palermo cercherà di riorganizzarsi nella ripresa per tentare di recuperare il risultato.

Brescia-Cittadella 0-0

Cremonese-Carrarese 0-0

Sampdoria-Reggiana 0-0

Sassuolo-Cesena 1-0 (Antiste 34′)

Spezia-Frosinone 0-1 (in corso – gara iniziata in ritardo a causa di problemi all’impianto di illuminazione del Picco)

Pisa-Palermo 1-0 (aut. Nedelcearu 4′)