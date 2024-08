Serie B: Sampdoria, un turno di squalifica per Ioannou. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1^ giornata

La Lega B, mediante una nota ufficiale, ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo la 1^ giornata di campionato:

“b) CALCIATORI CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA IOANNOU Nicholas (Sampdoria): per essersi reso responsabile di un fallo grave di giuoco. CALCIATORI NON ESPULSI PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00 (PRIMA SANZIONE) BURRAI Salvatore (Mantova): sanzione aggravata perché capitano della squadra. PERGREFFI Antonio (Modena): sanzione aggravata perché capitano della squadra. 17/48

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE CALO Giacomo (Cesena) FIAMOZZI Riccardo (Reggiana) JEVSENAK Zan (Pisa) KALLON Yayah (Salernitana) MICAI Alessandro (Cosenza) MOREO Stefano (Pisa) PUCINO Raffaele (Bari) PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE

AMATUCCI Francesco (Cittadella) ANDREONI Cristian (Juve Stabia) ANTONINI LUI Matias (Catanzaro) BARBIERI Tommaso (Cremonese) BONFANTI Giovanni (Pisa) BRANCA Simone (Cittadella) BUGLIO Davide (Juve Stabia) CASOLARI Federico (Cittadella) COULIBALY Mamadou (Salernitana) CURTO Marco (Cesena) DE LUCA Manuel (Cremonese) DI FRANCESCO Federico (Palermo) DI SERIO Giuseppe (Spezia) DICKMANN Lorenzo Maria (Brescia) ESPOSITO Salvatore (Spezia) FLORIANI MUSSOLINI Romano (Juve Stabia) FOLINO Francesco (Juve Stabia) GIORGINI Andrea (Sudtirol) GLIOZZI Ettore (Modena) IGNACCHITI Lorenzo (Reggiana) LAURIENTE Armand Gaetan (Sassuolo) LIMA PONTES Charlys Matheus (Cosenza) MARCHIZZA Riccardo (Frosinone) MARIN Marius Mihai (Pisa) MONTERISI Ilario (Frosinone) OKWONKWO Orji (Reggiana) PALMIERI Riccardo (Carrarese) PETRICCIONE Jacopo (Catanzaro) PONTISSO Simone (Catanzaro) ROMAGNA Filippo (Sassuolo) ROMAGNOLI Simone (Sampdoria) ROZZIO Paolo (Reggiana) RUGGERO Marco (Juve Stabia) SIBILLI Giuseppe (Bari) TELLO MUNOZ Andres Felipe (Salernitana) THORSTVEDT Kristian (Sassuolo) 17/49 VARNIER Marco (Juve Stabia) VULIKIC Stipe (Sampdoria)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE PRIMA SANZIONE BALDINI Enrico (Cittadella) CECCHETTO Andrea (Cittadella) CIGARINI Luca (Reggiana) DANILIUC Flavius David (Salernitana) HRISTOV Andrea Rosenov (Cosenza) ODENTHAL Cas Ruben (Sassuolo) PALUMBO Antonio (Modena) PISSERI Matteo (Cesena) c) ALLENATORI AMMONITI PRIMA SANZIONE INZAGHI Filippo (Pisa) Il Giudice Sportivo: cons. Ines Pisano “.