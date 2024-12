Serie B: Palermo sconfitto anche dal Sassuolo, incubo playout per i rosanero. La classifica aggiornata

Il Palermo incassa una pesante sconfitta contro il Sassuolo, che domina il match e si impone mantenendo il primato in classifica con 43 punti. Con questo risultato, i rosanero restano a 21 punti, scivolando all’11° posto. La squadra siciliana deve ora guardarsi le spalle dalla zona playout, distante solo 5 punti. Serve una reazione immediata per evitare di sprofondare ulteriormente in classifica.

Sassuolo – 43

Pisa – 37

Spezia – 34

Cremonese – 25

Bari – 25

Cesena – 25

Juve Stabia – 25

Catanzaro – 23

Carrarese – 23

Mantova – 22

Palermo – 21

Brescia – 21

Modena – 20

Reggiana – 18

Sampdoria – 18

Salernitana – 18

Sudtirol – 18

Cosenza – 16

Frosinone – 16

Cittadella – 14