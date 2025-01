Serie B: Palermo-Pisa e altre tre gare della 24^ giornata ritenute “a rischio” dall’ONMS

Con il ritorno della Serie B, torna anche lo spettacolo calcistico, ma non tutte le tifoserie potranno seguire liberamente la propria squadra in trasferta. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive ha infatti stabilito nuove restrizioni per quattro partite della 24^ giornata di serie B ritenute “a rischio”.

– Per l’incontro di calcio di Serie B “Sampdoria-Cosenza” in programma l’1 febbraio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Regione Calabria esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Cosenza Calcio”

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

-Per l’incontro di calcio di Serie B “Modena-Mantova” in programma l’1 febbraio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Mantova esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Mantova 1911”

incedibilità dei titoli d’ingresso

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

-Per l’incontro di calcio di Serie B “Bari-Frosinone” in programma il 2 febbraio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Frosinone esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva “Frosinone Calcio”

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.

-Per l’incontro di calcio di Serie B “Palermo-Pisa” in programma il 31 gennaio 2025, caratterizzato da profili di rischio, si suggerisce l’adozione, in sede di GOS, delle seguenti misure organizzative:

vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Pisa esclusivamente per il settore ospiti

implementazione del servizio di stewarding

rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.