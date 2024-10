Serie B: Palermo ancora multato. Le decisioni del Giudice Sportivo dopo l’11^ giornata

Il giudice sportivo della Serie B ha deciso una squalifica di due turni per Cristian Volpato del Sassuolo a seguito delle gare dell’ultimo turno. Inoltre, è stata comminata una squalifica di un turno a Fiorillo e Tello (Salernitana), Pompetti (Catanzaro) e Vignali (Spezia).

Per quanto riguarda le società, sono state imposte delle ammende: al Catanzaro (€ 4.000), Juve Stabia e Palermo (€ 3.000 ciascuna). L’ammenda al Palermo è stata motivata per responsabilità oggettiva, in quanto non è riuscito a impedire la presenza nel recinto di gioco di propri collaboratori non autorizzati in distinta. Questi ultimi, su richiesta di lasciare l’area, hanno rivolto espressioni irriguardose verso un collaboratore della Procura federale.