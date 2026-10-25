Serie B, prosegue l’8ª giornata: oggi Palermo-Carrarese e Verona-Pisa. Il programma completo e la classifica aggiornata

La Serie B 2026/27 entra nel vivo e la lotta per le prime posizioni si fa sempre più interessante. Dopo gli otto incontri già disputati nell’ottava giornata, il Palermo di Filippo Inzaghi conserva il primato con 19 punti, ma deve fare i conti con il ritorno delle inseguitrici. Il Mantova sale a quota 17, il Modena raggiunge 16 e l’Ascoli si porta a 15. Alle loro spalle avanza anche il Benevento, protagonista di un netto 3-0 sul campo dell’Arezzo.

Il turno deve ancora completarsi: oggi, domenica 25 ottobre, sono in programma Palermo-Carrarese alle ore 15 e Hellas Verona-Pisa alle 17.15. Due incontri che potrebbero modificare ulteriormente gli equilibri della graduatoria.





Intanto, il calendario non concede soste: tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre si disputerà già la nona giornata, con sfide importanti per la zona promozione e per la lotta salvezza.

Benevento protagonista ad Arezzo, Modena trascinato da Belotti

Tra i risultati più significativi dell’ottava giornata spicca il successo del Benevento, che espugna il campo dell’Arezzo con un netto 3-0.

La formazione campana raggiunge così quota 14 punti, portandosi al quinto posto e confermando le proprie ambizioni di alta classifica.

Vittoria convincente anche per il Modena, che supera il Cesena per 3-0 grazie anche alla doppietta dell’ex Palermo Andrea Belotti. I gialloblù salgono a 16 punti, portandosi a tre lunghezze dalla vetta.

Il Mantova risponde alla sconfitta contro il Palermo imponendosi per 1-0 sul campo della Virtus Entella. Un successo che consente ai biancorossi di raggiungere quota 17 e avvicinarsi momentaneamente alla capolista.

L’Ascoli, invece, travolge il Catanzaro con un clamoroso 6-1 al Ceravolo e sale a 15 punti. Un risultato pesantissimo che ha portato all’esonero del tecnico giallorosso Giorgio Gorgone.

Padova e Juve Stabia corsare, Südtirol-Sampdoria finisce 1-1

L’ottava giornata registra anche il successo esterno del Padova, vittorioso per 1-0 contro l’Avellino.

Stesso risultato per la Juve Stabia, che supera la Cremonese allo Zini e conquista tre punti importanti per la propria classifica.

Termina invece 1-1 la sfida tra Südtirol e Sampdoria, mentre il Vicenza aveva aperto il turno imponendosi per 2-0 sul campo dell’Empoli.

Serie B, tutti i risultati dell’8ª giornata

Partita Risultato Arezzo-Benevento 0-3 Avellino-Padova 0-1 Catanzaro-Ascoli 1-6 Cremonese-Juve Stabia 0-1 Empoli-L.R. Vicenza 0-2 Modena-Cesena 3-0 Südtirol-Sampdoria 1-1 Virtus Entella-Mantova 0-1 Palermo-Carrarese Oggi ore 15.00 Hellas Verona-Pisa Oggi ore 17.15

Serie B, la classifica aggiornata

Pos. Squadra Pt G V N P 1 Palermo 19 7 6 1 0 2 Mantova 17 8 5 2 1 3 Modena 16 8 5 1 2 4 Ascoli 15 8 4 3 1 5 Benevento 14 8 4 2 2 6 Pisa 13 7 4 1 2 7 Südtirol 13 8 3 4 1 8 Avellino 11 8 3 2 3 9 Padova 10 8 3 1 4 10 Arezzo 10 8 3 1 4 11 Virtus Entella 9 8 2 3 3 12 L.R. Vicenza 9 8 2 3 3 13 Hellas Verona 8 7 2 2 3 14 Juve Stabia* 8 8 3 3 2 15 Cesena 8 8 1 5 2 16 Carrarese 7 7 2 1 4 17 Empoli 7 8 2 1 5 18 Cremonese 6 8 1 3 4 19 Sampdoria 5 8 1 2 5 20 Catanzaro 4 8 1 1 6

Juve Stabia penalizzata di quattro punti.

Classifica aggiornata alle gare già disputate dell’ottava giornata, in attesa di Palermo-Carrarese e Verona-Pisa.

Serie B, il programma completo della 9ª giornata

Il prossimo turno si disputerà tra martedì 27 e mercoledì 28 ottobre, con il Palermo impegnato in trasferta contro il Pisa.

Partita Giorno e orario Benevento-Catanzaro Martedì ore 19.00 Ascoli-Sampdoria Martedì ore 20.00 Cesena-Empoli Martedì ore 20.00 L.R. Vicenza-Modena Martedì ore 20.00 Mantova-Cremonese Martedì ore 20.00 Padova-Südtirol Martedì ore 20.00 Virtus Entella-Avellino Martedì ore 20.00 Pisa-Palermo Mercoledì ore 19.00 Carrarese-Arezzo Mercoledì ore 20.00 Juve Stabia-Hellas Verona Mercoledì ore 20.00

Palermo, prima la Carrarese e poi il Pisa: due esami per Inzaghi

Il Palermo si prepara ad affrontare due appuntamenti ravvicinati che potrebbero incidere sulla corsa alla promozione.

Il primo è quello di oggi contro la Carrarese al Renzo Barbera. I rosanero hanno l’opportunità di allungare nuovamente sulle inseguitrici e consolidare il primato.

Mercoledì, invece, la squadra di Filippo Inzaghi sarà impegnata sul campo del Pisa, una delle formazioni che puntano alle posizioni di vertice.

Con Mantova, Modena, Ascoli e Benevento in crescita, la lotta per la promozione resta apertissima. Il Palermo conserva il vantaggio in classifica, ma sarà chiamato a confermare sul campo la propria superiorità.