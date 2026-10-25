Catanzaro, dal sogno Serie A all’incubo: il fallimento del progetto. Il punto di giornata in Serie B

La Serie B continua a confermarsi un campionato imprevedibile, nel quale ambizioni, risultati e difficoltà possono cambiare rapidamente gli equilibri. C’è chi vede infrangersi i propri sogni, come il Catanzaro travolto dall’Ascoli, e chi invece continua ad alimentare prospettive importanti, come Mantova, Modena e Benevento.

È questa la fotografia tracciata da Tullio Calzone, esperto di Serie B del Corriere dello Sport, nella sua analisi dedicata all’andamento del campionato. Al centro della riflessione c’è soprattutto il crollo del Catanzaro, passato in pochi mesi dall’entusiasmo per una promozione sfiorata alla necessità di concentrarsi esclusivamente sulla salvezza.





Catanzaro, dal sogno Serie A all’incubo: il fallimento del progetto

La pesantissima sconfitta interna contro l’Ascoli rappresenta il punto più basso della stagione del Catanzaro. Il risultato del Ceravolo certifica una crisi che va oltre il singolo episodio e coinvolge l’intero progetto tecnico.

Come sottolinea Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, soltanto pochi mesi fa la formazione calabrese era arrivata a un passo dalla promozione in Serie A, grazie a una squadra costruita dal direttore sportivo Ciro Polito attraverso diverse intuizioni di mercato.

Quel percorso si era interrotto a Monza, lasciando comunque la sensazione di un progetto capace di competere ad alti livelli.

La nuova stagione, invece, ha raccontato una realtà completamente diversa. L’ennesima rifondazione dell’organico, che negli anni precedenti aveva accompagnato risultati importanti, questa volta non ha prodotto gli effetti sperati.

Il Catanzaro si è ritrovato progressivamente in difficoltà, fino alla pesantissima sconfitta contro l’Ascoli, che ha sancito la fine dell’esperienza di Giorgio Gorgone.

Gorgone, un’avventura mai decollata: ora l’obiettivo è soltanto la salvezza

La scelta di affidare la panchina a Gorgone, maturata dopo le tensioni estive con Turati, non è riuscita a garantire la continuità sperata.

Secondo l’analisi di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, i segnali delle difficoltà erano emersi già da tempo, prima che il tracollo contro l’Ascoli rendesse inevitabile la conclusione del rapporto con l’allenatore.

Per il nuovo corso tecnico, con Michele Mignani indicato come successore e i nomi di Sottil e Castori precedentemente accostati alla panchina, la priorità sarà soprattutto quella di azzerare le aspettative del passato.

Non soltanto dimenticare le difficoltà attuali, ma anche evitare paragoni continui con le stagioni nelle quali il Catanzaro aveva sfiorato traguardi prestigiosi.

La realtà della classifica impone infatti un obiettivo molto più concreto: conquistare la salvezza.

Un traguardo che, alla luce del rendimento mostrato finora, non può essere considerato scontato.

Mantova, risposta da grande squadra dopo il ko con il Palermo

Se il Catanzaro vive un momento di profonda crisi, il Mantova dimostra invece di possedere le risorse per reagire alle difficoltà.

La formazione di Francesco Modesto conquista una vittoria importante sul campo della Virtus Entella, cancellando immediatamente la sconfitta subita contro il Palermo.

Un risultato significativo non soltanto per la classifica, ma anche per la capacità di evitare ripercussioni psicologiche dopo una battuta d’arresto contro una diretta concorrente.

Il Mantova conferma così la propria presenza nelle zone alte della graduatoria e continua a inseguire i rosanero di Filippo Inzaghi.

Modena, Belotti ritrova il gol e trascina Galloppa

Tra le protagoniste della giornata c’è anche il Modena, capace di rialzarsi dopo la sconfitta di Carrara grazie al netto successo contro il Cesena.

A trascinare la squadra di Daniele Galloppa è Andrea Belotti, ex attaccante del Palermo, protagonista con una doppietta.

Il centravanti sta vivendo una nuova fase positiva della propria carriera e il suo contributo realizzativo rappresenta un elemento importante per le ambizioni dei gialloblù.

Il successo nel derby consente al Modena di riprendere immediatamente il proprio cammino e confermare la presenza nelle posizioni di vertice.

Benevento, Floro Flores sorprende: la Strega può sognare

Un’altra formazione che sta attirando l’attenzione è il Benevento, protagonista di una crescita che lo porta a candidarsi per un ruolo importante nel campionato.

La squadra allenata da Antonio Floro Flores supera nettamente l’Arezzo, dimostrando di poter competere con avversarie ambiziose.

Nella riflessione di Tullio Calzone sul Corriere dello Sport, trovano spazio anche il lavoro di Tomei e la capacità della sua squadra di consolidare la zona playoff, a conferma di un torneo nel quale diverse formazioni stanno cercando di ritagliarsi un ruolo da protagoniste.

Il Benevento, in particolare, rappresenta una delle sorprese di questa prima parte della stagione, con risultati che alimentano ambizioni inizialmente difficili da immaginare.

Serie B, tra sogni di promozione e lotta per la salvezza

Il campionato continua dunque a presentare scenari profondamente differenti.

Da una parte il Catanzaro, costretto a ridimensionare drasticamente i propri obiettivi dopo una stagione cominciata tra grandi difficoltà. Dall’altra Mantova, Modena e Benevento, formazioni che stanno dimostrando di poter alimentare ambizioni importanti.

Sul fondo resta il tema centrale dell’analisi: in Serie B le aspettative non garantiscono risultati e ogni squadra deve confrontarsi con la realtà del campo.

Il Palermo continua a rappresentare il riferimento nella parte alta della classifica, ma le inseguitrici non intendono concedere terreno.

E in un torneo tanto equilibrato, anche i progetti meno attesi possono trasformarsi in realtà.