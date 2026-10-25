Corriere dello Sport: “Verona-Pisa, le probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta TV e streaming”

Il Pisa vuole continuare a correre e avvicinarsi ulteriormente alle prime posizioni della Serie B, mentre il Verona è chiamato a una reazione per non perdere altro terreno nella corsa alla promozione. La sfida in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 17.15 allo stadio Bentegodi mette di fronte due squadre con ambizioni importanti, ma reduci da momenti differenti.

Come racconta Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Pisa arriva all’appuntamento dopo una ripartenza convincente successiva alla sosta, con l’organico finalmente al completo. Il Verona di Marco Baroni, invece, deve fare i conti con risultati deludenti, numerose assenze e una fase difensiva che continua a preoccupare.





Sul piano offensivo, gli occhi saranno puntati soprattutto su Mosquera, capocannoniere del campionato grazie a sei reti realizzate nelle ultime tre partite.

Pisa, l’obiettivo è la promozione: possibile testa a testa con il Palermo

La formazione toscana si presenta al Bentegodi con la volontà di confermare quanto di positivo mostrato dopo la sosta.

L’obiettivo resta la promozione in Serie A, ma per alimentare le proprie ambizioni servirà continuità anche negli appuntamenti più complicati.

Secondo l’analisi di Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, il Pisa è atteso da un esame importante per dimostrare di avere le qualità necessarie per competere stabilmente ai vertici della classifica.

Una vittoria contro il Verona permetterebbe ai nerazzurri di raggiungere quota 16 punti, avvicinandosi ulteriormente al Palermo, attualmente capolista con 19 punti e impegnato nel pomeriggio contro la Carrarese.

Verona, otto gol subiti nelle ultime quattro giornate: Baroni cerca risposte

Situazione più delicata in casa Verona, dove il rendimento delle ultime settimane ha acceso qualche campanello d’allarme.

La formazione di Baroni ha conquistato appena un punto nelle due partite disputate dopo la sosta e occupa il tredicesimo posto in classifica.

A preoccupare è soprattutto il dato relativo alla difesa: otto reti incassate nelle ultime quattro giornate, un rendimento che rende necessario ritrovare maggiore equilibrio.

Il tecnico recupera Dawidowicz, destinato almeno inizialmente alla panchina, ma deve rinunciare a Bernede, fermato da una distorsione alla caviglia.

Un’assenza significativa in un centrocampo che, per uomini e automatismi, aveva rappresentato uno dei reparti più affidabili della squadra.

Come sottolinea ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, sono complessivamente otto gli indisponibili dell’Hellas, una situazione che complica ulteriormente il lavoro dell’allenatore.

Mosquera trascina il Verona: tre doppiette consecutive e sei gol

Il principale punto di riferimento offensivo del Verona è Mosquera, protagonista di un periodo particolarmente positivo sotto porta.

L’attaccante ha realizzato tre doppiette consecutive, raggiungendo quota sei gol e conquistando il primato nella classifica marcatori della Serie B.

Un rendimento che lo rende il pericolo principale per la difesa del Pisa.

La sua continuità realizzativa alimenta anche il confronto con Mulattieri per una maglia da titolare, mentre Baroni deve valutare diverse soluzioni per trovare l’assetto migliore.

Tra i dubbi di formazione figura anche il ballottaggio tra De Battisti e Frese.

Verona, il calendario non concede tregua

La partita contro il Pisa assume un’importanza particolare anche alla luce dei prossimi impegni.

Il Verona sarà infatti atteso dal turno infrasettimanale contro la Juve Stabia e successivamente dalla sfida con la Carrarese.

Due appuntamenti che, considerando l’attuale situazione di classifica, potrebbero assumere il peso di veri e propri scontri diretti.

Il rischio, in caso di sconfitta contro il Pisa, sarebbe quello di vedere i toscani raggiungere il doppio dei punti dei gialloblù.

Il Corriere dello Sport, nell’articolo firmato da Gabriele Gilli, evidenzia tuttavia come non sia il momento di mettere in discussione la posizione di Baroni, pur sottolineando la necessità di una svolta immediata.

Verona-Pisa, i precedenti: equilibrio e pochi gol

La sfida del Bentegodi richiama anche alcuni precedenti caratterizzati da grande equilibrio.

Esattamente dieci anni fa, il 25 ottobre 2016, Pisa e Verona si affrontavano in Serie B, a campi invertiti, chiudendo la partita sullo 0-0.

Lo stesso risultato si è verificato nei due confronti disputati in Serie A nella scorsa stagione.

Un dato che testimonia l’equilibrio delle sfide recenti, anche se il momento attuale e le esigenze di classifica potrebbero favorire una partita differente.

Verona-Pisa, le probabili formazioni

Verona (4-3-3): Perilli; Zappa, Edmundsson, Slotsager, De Battisti; Iannoni, Le Borgne, Lella; Livramento, Mosquera, Sarr.

Pisa (4-3-3): Confente; Bozhinov, Primasso, Calabresi; Angori, Correia, Leone, Zanon; Tramoni, Pittarello, Marras.

Verona-Pisa, le informazioni sulla partita

Competizione: Serie B 2026/27, 8ª giornata

Serie B 2026/27, 8ª giornata Data: domenica 25 ottobre 2026

domenica 25 ottobre 2026 Orario: 17.15

17.15 Stadio: Marcantonio Bentegodi, Verona

Marcantonio Bentegodi, Verona Arbitro: Turrini di Firenze

Turrini di Firenze Assistenti: Fontemurato e Zezza

Fontemurato e Zezza Quarto ufficiale: Perenzoni

Perenzoni VAR: Meraviglia

Meraviglia AVAR: Giua

Giua Diretta TV: DAZN, Prime Video e OneFootball TV