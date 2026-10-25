Corriere dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Hernani torna titolare, Cassandro favorito. In difesa ballottaggio Magnani-Peda”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo sampdoria 3-1 (38) MAGNANI CASSANDRO

Il Palermo torna in campo oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 15 allo stadio Renzo Barbera per affrontare la Carrarese. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Hernani pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l’infortunio di Antonio Palumbo. Restano alcuni dubbi in difesa, mentre davanti il riferimento offensivo sarà ancora Joel Pohjanpalo.

Come riportato dal Corriere dello Sport, tra i pali è previsto Perin, con Cassandro favorito su Pierozzi sulla fascia destra e Augello a sinistra. Al centro della difesa Magnani sembra in vantaggio, ma restano in corsa anche Peda e Bani. In mezzo al campo spazio a Ranocchia e Segre, mentre sulla trequarti agiranno Vavassori, Hernani e Johnsen a sostegno di Pohjanpalo.


Sul fronte opposto, il Corriere dello Sport ipotizza una Carrarese schierata con il 3-5-2. In porta Pizzignacco, con Romani, Oliana e Ruggeri a comporre il reparto arretrato. A centrocampo Rouhi è favorito su Esteves per la corsia destra, mentre Belloni dovrebbe occupare quella sinistra. In mezzo spazio a Braunöder, Schiavi e Parlanti, con Abiuso e Rubino in attacco. Il tecnico Guido Pagliuca, squalificato, sarà sostituito in panchina da Riccardo Carbone.

Secondo le indicazioni del Corriere dello Sport, Inzaghi dovrà rinunciare a Joronen, Strefezza, Barba e Palumbo, mentre per la Carrarese non saranno disponibili Vujevic, Dagba e Bonfanti. La sfida sarà diretta dall’arbitro Drigo di Portogruaro, assistito da Meli e Chiavaroli. Quarto ufficiale Perri, al VAR Marini e all’AVAR Ghersini.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Magnani, Ceccaroni, Augello; Ranocchia, Segre; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Nespola, Fortin, Bani, Pierozzi, Peda, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Joronen, Strefezza, Barba, Palumbo.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Romani, Oliana, Ruggeri; Rouhi, Braunöder, Schiavi, Parlanti, Belloni; Abiuso, Rubino. Allenatore: Guido Pagliuca (squalificato, in panchina Carbone).

A disposizione: Garofani, Guercio, Cudrig, Reale, Topalovic, Cissé, Pinelli, Parlanti, Macchioni, Esteves, Finotto, Marconi.

Indisponibili: Vujevic, Dagba, Bonfanti.

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Meli e Chiavaroli. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Marini. AVAR: Ghersini.

Calcio d’inizio: ore 15, stadio Renzo Barbera di Palermo. Diretta TV: DAZN, Prime Video e OneFootball.

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