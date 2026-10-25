Corriere dello Sport: “Palermo, Inzaghi avverte: Carrarese trappola da evitare. Bani e Palumbo fuori, Barbera verso il pienone”

Il Palermo cerca la quarta vittoria consecutiva, un traguardo che manca dai tempi dei playoff di Serie C e che Filippo Inzaghi non ha ancora raggiunto sulla panchina rosanero. Sulla strada dei siciliani c’è però una Carrarese reduce da due successi consecutivi e rilanciata dalla gestione di Guido Pagliuca, squalificato per la sfida del Barbera. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il tecnico rosanero non vuole cali di tensione dopo la vittoria di Mantova e mette in guardia la squadra dai pericoli della gara.

«Nulla è cambiato dopo il successo di Mantova, sono tutti pronti a saltarci addosso al primo passo falso. La Carrarese è il peggior avversario possibile, sembra una passeggiata e invece loro sono in grandissima forma. Hanno battuto il Modena che è terzo e Pagliuca è un tecnico che in B fa la differenza. Voglio capire quanto sia matura la mia squadra, già col Padova l’ultima volta in casa ci è andata bene; abbiamo forza e qualità ma se non giochiamo da provinciale non basterà».





Come evidenzia Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, le tre partite in una settimana offriranno a Inzaghi l’occasione di sfruttare la profondità dell’organico. Contro la Carrarese non saranno disponibili Bani, che si è allenato con un tutore alla mano, e Palumbo, fermato da un problema muscolare accusato durante i festeggiamenti per il gol di Hernani a Mantova. «Ha sentito indurirsi il polpaccio mentre correva per esultare al gol di Hernani a Mantova», ha spiegato l’allenatore, ribadendo: «Non rischio chi non è al 100%».

Secondo quanto riportato da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Hernani è destinato a tornare titolare, mentre in difesa resta aperto il ballottaggio tra Magnani e Peda. Inzaghi valuta anche le alternative a centrocampo, senza prevedere stravolgimenti tattici: «Ho Estevez che entra sempre molto bene, Gomes cui devo fare i complimenti per come si allena, Mazzitelli che ormai è pronto. Sono certo che tutti mi dimostreranno il loro valore. Cambio modulo con meno esterni? Il nostro sistema base l’abbiamo, meglio non fare troppi casini».

Intanto il Renzo Barbera si prepara a un’altra giornata di grande partecipazione. Nonostante il tempo incerto e lo sciame sismico, sono già state superate le 30 mila presenze e lo stadio si avvia verso un nuovo pienone. Paolo Vannini, sulle colonne del Corriere dello Sport, sottolinea il forte entusiasmo della tifoseria, sulla quale Inzaghi conta per superare un ostacolo tutt’altro che semplice.

«Spero che i tifosi ci spingano già dal riscaldamento per farci capire che la gara sarà difficile», ha dichiarato il tecnico, soffermandosi poi su Pohjanpalo e sul sogno di tornare a San Siro: «Joel farà i gol che ha sempre fatto, se poi segna meno ma vinciamo, fa lo stesso. Gli applausi di San Siro? Spero di tornarci presto da allenatore del Palermo».