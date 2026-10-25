La Nazione: “Carrarese, clima arroventato al ’Barbera’. Match difficile contro la capolista Palermo”

La Carrarese si prepara alla difficile trasferta contro il Palermo, capolista della Serie B, in uno stadio Renzo Barbera che si annuncia ancora una volta gremito. Come racconta Gianluca Bondielli su La Nazione, questo pomeriggio saranno superate le 30 mila presenze e non è escluso che venga battuto il record stagionale di 33.196 spettatori registrato contro la Sampdoria. Un ambiente particolarmente caldo attende la formazione gialloazzurra, chiamata a confrontarsi con una squadra che finora ha sempre vinto davanti al proprio pubblico.

La Carrarese, tuttavia, arriva in Sicilia con una fiducia ritrovata grazie alle ultime due vittorie consecutive. Secondo quanto riferisce Gianluca Bondielli sulle colonne de La Nazione, Guido Pagliuca sembra intenzionato a confermare gran parte dell’undici protagonista degli ultimi successi, ma deve fare i conti con alcune condizioni fisiche da valutare. Restano indisponibili Dagba, Vujevic e Bonfanti, mentre il dubbio principale riguarda Belloni, uscito acciaccato dalla sfida contro il Mantova.





In caso di forfait dell’esterno, le alternative sarebbero Guercio e Parlanti. Come evidenzia Gianluca Bondielli su La Nazione, il primo garantirebbe maggiore copertura difensiva, avendo caratteristiche meno offensive, mentre il secondo potrebbe essere adattato sulla fascia, ruolo già ricoperto in passato e interpretato anche durante la gestione Pagliuca.

La principale assenza sarà però quella dello stesso allenatore. Pagliuca deve scontare tre giornate di squalifica, provvedimento contro il quale la società ha presentato ricorso nella speranza di riaverlo almeno per la trasferta di Verona. Non sarà disponibile neppure il vice Loureiro Batista, fermato per un turno. A guidare la Carrarese dalla panchina del Barbera sarà dunque il match analyst Riccardo Carbone, affiancato dal preparatore dei portieri Fabio Ronzani.

Come sottolinea infine Gianluca Bondielli su La Nazione, non mancherà il sostegno dei tifosi ospiti. Da Carrara è partita una rappresentanza di sostenitori e sono attese circa 200 presenze complessive tra settore ospiti e tribuna. Un piccolo seguito gialloazzurro proverà a spingere la squadra verso un risultato che nessun’altra formazione è ancora riuscita a ottenere al Barbera in questa stagione.