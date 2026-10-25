Giornale di Sicilia: “Palermo, il poker per restare in fuga: Inzaghi cerca la quarta vittoria di fila contro la Carrarese”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
Palermo-Lecce 2-0 (20) inzaghi

Il Palermo torna al Renzo Barbera dopo 36 giorni e punta alla quarta vittoria consecutiva per consolidare il primato in classifica. La sfida contro la Carrarese apre un ciclo di tre partite in otto giorni, con la trasferta di Pisa già all’orizzonte. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi vuole dare continuità al successo di Mantova, senza stravolgere una formazione che ha trovato equilibrio e certezze.

Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il tecnico rosanero dovrebbe confermare gran parte dell’undici titolare, pur dovendo valutare alcune situazioni. Bani, operato alla mano durante la settimana, potrebbe giocare con un tutore. In alternativa sono pronti Magnani e Peda. Davanti a Perin, Ceccaroni dovrebbe mantenere il proprio posto al centro della difesa, con Augello a sinistra e Cassandro favorito su Pierozzi sulla corsia destra.


A centrocampo Ranocchia resta il principale candidato per una maglia da titolare, anche se non è esclusa l’opzione Estevez. Segre appare invece destinato alla conferma. Come evidenzia Massimiliano Radicini sulle colonne del Giornale di Sicilia, il cambio obbligato riguarda la trequarti: Palumbo è indisponibile dopo il problema al polpaccio accusato durante i festeggiamenti per il gol di Hernani a Mantova. Sarà proprio il brasiliano a prenderne il posto, affiancando Vavassori e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo.

La Carrarese, con Pagliuca squalificato, dovrebbe presentarsi con il 3-5-2, affidandosi a Parlanti, Braunöder e Schiavi in mezzo al campo e alla coppia Rubino-Abiuso in attacco. I toscani proveranno a mettere in difficoltà i rosanero, chiamati a mantenere attenzione ed equilibrio anche nelle fasi di maggiore pressione offensiva.

Come sottolinea infine Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il Barbera si prepara a un altro pienone, con una previsione di 30-32 mila spettatori. Il sostegno del pubblico potrebbe rappresentare un fattore importante per una squadra chiamata a difendere il primo posto dopo i successi delle inseguitrici. L’obiettivo è battere la Carrarese e centrare quel poker di vittorie consecutive che rappresenta ancora un traguardo da raggiungere.

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