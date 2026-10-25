Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Bani titolare, Hernani al posto di Palumbo. Le scelte di Inzaghi”

Il Palermo torna in campo oggi alle ore 15 al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese, con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva e consolidare il primato in classifica. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mattia Bani al centro della difesa e Hernani sulla trequarti al posto dell’indisponibile Antonio Palumbo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tra i pali è previsto Perin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Vavassori, Hernani e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Una formazione che punta sulla continuità, con il brasiliano pronto a tornare dal primo minuto dopo il gol realizzato a Mantova.





Sul fronte opposto, il Giornale di Sicilia ipotizza una Carrarese schierata con il 3-5-2. Davanti a Pizzignacco dovrebbero agire Reale, Oliana e Ruggeri, mentre a centrocampo sono previsti Rouhi, Schiavi, Braunöder, Parlanti e Belloni. In attacco la coppia formata da Abiuso e Rubino. In panchina ci sarà Carbone, chiamato a sostituire lo squalificato Pagliuca.

Secondo le indicazioni del Giornale di Sicilia, il Palermo non presenta squalificati, mentre la Carrarese dovrà fare a meno del proprio allenatore. La gara sarà diretta da Drigo di Portogruaro, con calcio d’inizio alle ore 15 e diretta su DAZN e Amazon Prime.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Peda, Magnani, Pierozzi, Bozzolan, Estevez, Mazzitelli, Gomes, Gyasi, Gabrielloni.

Squalificati: nessuno.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Reale, Oliana, Ruggeri; Rouhi, Schiavi, Braunöder, Parlanti, Belloni; Abiuso, Rubino. Allenatore in panchina: Carbone.

A disposizione: Garofani, Guercio, Romani, Macchioni, Esteves, Topalovic, Pinelli, Rhafi, Martin, Marconi, Cudrig, Finotto.

Squalificati: Pagliuca.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Orario: 15:00.

Diretta TV: DAZN e Amazon Prime.