Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Bani titolare, Hernani al posto di Palumbo. Le scelte di Inzaghi”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Il Palermo torna in campo oggi alle ore 15 al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese, con l’obiettivo di conquistare la quarta vittoria consecutiva e consolidare il primato in classifica. Secondo le probabili formazioni pubblicate dal Giornale di Sicilia, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mattia Bani al centro della difesa e Hernani sulla trequarti al posto dell’indisponibile Antonio Palumbo.

Come riportato dal Giornale di Sicilia, tra i pali è previsto Perin, mentre la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. In mezzo al campo spazio a Segre e Ranocchia, con Vavassori, Hernani e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Una formazione che punta sulla continuità, con il brasiliano pronto a tornare dal primo minuto dopo il gol realizzato a Mantova.


Sul fronte opposto, il Giornale di Sicilia ipotizza una Carrarese schierata con il 3-5-2. Davanti a Pizzignacco dovrebbero agire Reale, Oliana e Ruggeri, mentre a centrocampo sono previsti Rouhi, Schiavi, Braunöder, Parlanti e Belloni. In attacco la coppia formata da Abiuso e Rubino. In panchina ci sarà Carbone, chiamato a sostituire lo squalificato Pagliuca.

Secondo le indicazioni del Giornale di Sicilia, il Palermo non presenta squalificati, mentre la Carrarese dovrà fare a meno del proprio allenatore. La gara sarà diretta da Drigo di Portogruaro, con calcio d’inizio alle ore 15 e diretta su DAZN e Amazon Prime.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

A disposizione: Fortin, Nespola, Peda, Magnani, Pierozzi, Bozzolan, Estevez, Mazzitelli, Gomes, Gyasi, Gabrielloni.

Squalificati: nessuno.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Reale, Oliana, Ruggeri; Rouhi, Schiavi, Braunöder, Parlanti, Belloni; Abiuso, Rubino. Allenatore in panchina: Carbone.

A disposizione: Garofani, Guercio, Romani, Macchioni, Esteves, Topalovic, Pinelli, Rhafi, Martin, Marconi, Cudrig, Finotto.

Squalificati: Pagliuca.

Arbitro: Drigo di Portogruaro.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo.

Orario: 15:00.

Diretta TV: DAZN e Amazon Prime.

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