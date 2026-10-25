Giornale di Sicilia: “Palermo-Carrarese, Barbera sotto controllo dopo lo sciame sismico: più vigili del fuoco per la sicurezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
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Il Palermo scenderà regolarmente in campo oggi pomeriggio contro la Carrarese allo stadio Renzo Barbera, ma con misure di sicurezza rafforzate dopo lo sciame sismico che venerdì ha interessato il capoluogo siciliano e diverse località della costa tirrenica. Come riportato dal Giornale di Sicilia, per la partita è stato disposto un aumento della presenza dei vigili del fuoco, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza agli oltre 30 mila spettatori attesi sugli spalti.

Secondo quanto riferisce il Giornale di Sicilia, nella giornata di ieri è stato effettuato un sopralluogo all’impianto sportivo da parte dei tecnici comunali e di una squadra dei vigili del fuoco, seguendo le direttive del capo della Protezione civile Salvatore Cocina. Le verifiche hanno riguardato le condizioni della struttura, che non avrebbe riportato danni in seguito alle scosse.


Il Giornale di Sicilia riporta inoltre quanto comunicato dal Comune di Palermo, che ha annunciato «un aumento della presenza del personale dei vigili del fuoco» in occasione dell’incontro. Le squadre saranno distribuite lungo le vie di fuga dello stadio, adottando precauzioni analoghe a quelle già predisposte per la prima del Rigoletto al Teatro Massimo.

Come sottolinea il Giornale di Sicilia, non sono dunque previste modifiche al programma della partita tra Palermo e Carrarese, che si disputerà regolarmente alle ore 15. Il Barbera si prepara ad accogliere oltre 30 mila tifosi, con un dispositivo di sicurezza potenziato per consentire il regolare svolgimento dell’evento.

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