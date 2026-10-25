Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi avverte sulla Carrarese: «La partita più complicata del campionato». Bani da valutare, Palumbo out”

Il Palermo torna al Renzo Barbera dopo 36 giorni e cerca una vittoria fondamentale per consolidare il primato in classifica. Davanti a oltre 30 mila spettatori, i rosanero affronteranno la Carrarese con l’obiettivo di rispondere al successo del Mantova e approfittare dello scontro diretto tra Verona e Pisa. Come racconta Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, si tratta di uno snodo importante prima del turno infrasettimanale.

Filippo Inzaghi, però, non vuole distrazioni e mette in guardia i suoi giocatori dalle insidie della sfida. «Quella con la Carrarese è la partita più complicata del campionato, chi pensa a una passeggiata fa un grande errore», ha dichiarato il tecnico rosanero. Un avvertimento sottolineato anche da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, considerando che i toscani arrivano a Palermo dopo due vittorie consecutive.





Sul fronte della formazione, secondo quanto riferisce Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, Bani sarà valutato questa mattina per capire se potrà essere impiegato, mentre Palumbo non sarà disponibile a causa di un fastidio al polpaccio. La Carrarese dovrà invece fare a meno sia dell’allenatore Guido Pagliuca sia del suo vice, entrambi squalificati. In panchina siederà il match analyst Carbone.

Come evidenzia infine Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, dopo la sfida del Barbera il Palermo sarà atteso mercoledì dalla trasferta di Pisa, che segnerà il ritorno di Inzaghi nella città toscana. Prima, però, servirà superare l’ostacolo Carrarese per proseguire la corsa in vetta.