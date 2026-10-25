Gazzetta dello Sport: “Palermo-Carrarese, le probabili formazioni: Bani titolare, Hernani dal primo minuto. Inzaghi conferma il 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 25, 2026
palermo sampdoria 3-1 (87) Makoumbou bani tutino

Il Palermo torna in campo oggi alle ore 15 al Renzo Barbera per affrontare la Carrarese, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa in vetta alla classifica. Secondo le probabili formazioni pubblicate dalla Gazzetta dello Sport, Filippo Inzaghi dovrebbe confermare il 4-2-3-1, con Mattia Bani al centro della difesa e Hernani sulla trequarti al posto dell’indisponibile Antonio Palumbo.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, davanti a Perin la linea difensiva dovrebbe essere composta da Cassandro, Bani, Ceccaroni e Augello. A centrocampo spazio alla coppia Segre-Ranocchia, mentre Vavassori e Johnsen agiranno sulle fasce, con Hernani alle spalle di Pohjanpalo. Il tecnico rosanero punterebbe dunque sulla continuità, limitando le modifiche rispetto alle ultime uscite.


Per la Carrarese, la Gazzetta dello Sport indica un 3-5-2 con Pizzignacco tra i pali, Reale, Oliana e Ruggeri in difesa. A centrocampo Rouhi e Belloni saranno gli esterni, con Schiavi, Braunöder e Parlanti nella zona centrale. In attacco spazio alla coppia Abiuso-Rubino. In panchina ci sarà Carbone, chiamato a sostituire lo squalificato Guido Pagliuca.

Secondo quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, il Palermo dovrà rinunciare a Palumbo, Barba, Strefezza e Joronen, mentre tra gli indisponibili della Carrarese figurano Vujevic, Dagba e Bonfanti. La partita sarà diretta da Drigo di Portogruaro, con Meli e Chiavaroli assistenti, Perri quarto ufficiale, Marini al VAR e Ghersini all’AVAR.

Le probabili formazioni di Palermo-Carrarese

PALERMO (4-2-3-1): Perin; Cassandro, Bani, Ceccaroni, Augello; Segre, Ranocchia; Vavassori, Hernani, Johnsen; Pohjanpalo. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Panchina: Fortin, Nespola, Pierozzi, Peda, Magnani, Bozzolan, Gomes, Estevez, Mazzitelli, Gyasi, Gabrielloni.

Indisponibili: Palumbo, Barba, Strefezza, Joronen.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

CARRARESE (3-5-2): Pizzignacco; Reale, Oliana, Ruggeri; Rouhi, Schiavi, Braunöder, Parlanti, Belloni; Abiuso, Rubino. Allenatore in panchina: Carbone.

Panchina: Garofani, Ravaglia, Macchioni, Martini, Khafi, Guercio, Romani, Topalovic, Finotto, Cudrig, Cissé, Marconi.

Indisponibili: Vujevic, Dagba, Bonfanti.

Squalificati: Pagliuca e il vice Loureiro. Diffidati: nessuno.

Arbitro: Drigo di Portogruaro. Assistenti: Meli e Chiavaroli. Quarto ufficiale: Perri. VAR: Marini. AVAR: Ghersini.

Stadio: Renzo Barbera, Palermo. Calcio d’inizio: ore 15.

Diretta TV: DAZN, LaB.

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