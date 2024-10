Serie B, Modena-Palermo si giocherà sotto una pioggia abbondante. Le previsioni meteo

Sabato alle 15:00 al Braglia, Modena e Palermo si affrontano in una sfida cruciale di Serie B, con entrambe le squadre pronte a darsi battaglia sotto una pioggia prevista abbondante. Le condizioni meteorologiche, con precipitazioni consistenti e vento moderato, potrebbero influenzare il ritmo del gioco, rendendo il terreno scivoloso e le traiettorie del pallone imprevedibili. Nonostante il maltempo, entrambe le tifoserie sono pronte a sostenere le loro squadre in un match che si preannuncia intenso e combattuto.

Ora 14:00-17:00 (durante il match):

Cielo: Coperto con piogge abbondanti.

Temperatura: Intorno ai 17.5°C, una temperatura abbastanza mite ma con condizioni umide.

Precipitazioni: Piogge abbondanti e consistenti durante il match. Alle 14:00 sono previsti 6.3 mm di pioggia, e a partire dalle 17:00 ci saranno 5.9 mm di pioggia. Sarà una partita giocata in condizioni di pioggia significativa, il che potrebbe influenzare le condizioni del terreno di gioco.

Vento: Proveniente da NNE (Nord-Nord Est) con una velocità di 10 km/h. Questo vento è classificato come moderato, il che potrebbe avere un leggero impatto sulla traiettoria dei palloni, soprattutto nei cross o nei tiri da lontano.

Quota 0°C: Intorno ai 3160 metri alle 14:00 e 3220 metri alle 17:00, con neve prevista sopra i 2720-2790 metri, il che indica che le precipitazioni saranno esclusivamente pioggia al livello del suolo.

Umidità: 100% durante tutta la partita, il che renderà l’aria pesante e umida, creando condizioni non ideali per i giocatori.

Pressione atmosferica: 1015-1016 mb, leggermente stabile ma con condizioni di bassa pressione che favoriscono le precipitazioni.

Impatto previsto sulla partita: Le condizioni di pioggia intensa e il terreno scivoloso potrebbero rendere il gioco difficile, con maggiori rischi di errori tecnici e scivoloni, sia per i difensori che per i portieri. Inoltre, il pallone potrebbe scivolare più velocemente sull’erba bagnata, influenzando passaggi e tiri. I giocatori dovranno fare particolare attenzione ai movimenti, soprattutto in fase difensiva e nelle uscite dei portieri.

Consigli per gli spettatori: Si consiglia agli spettatori di vestirsi adeguatamente per la pioggia, portando con sé ombrelli o impermeabili, considerando la pioggia prevista per tutta la durata del match.