Serie B, lotta promozione: sale la quota del Palermo, le previsioni dei bookmakers

Nella serrata corsa alla Serie A, il Palermo rimane tra le “nobili decadute” in attesa di un guizzo che possa riportarlo in cima. La classifica attuale e le quote dei bookmaker lasciano intendere un cammino in salita per i rosanero, ma anche un’opportunità. Mentre formazioni come Pisa, Sassuolo e Spezia sembrano avere un vantaggio considerevole, il Palermo non è del tutto fuori dai giochi: la sua quota promozione è fissata a 25.00, con una variazione a 16.00 per Sisal, un dato che testimonia la fiducia residua verso il potenziale della squadra.

Le formazioni al comando – Pisa, Sassuolo e Spezia – stanno dimostrando una costanza che li rende favoriti per i primi posti: il Sassuolo, in particolare, è quotato a 1.75 per la vittoria finale. Tuttavia, per il Palermo, la distanza dai rivali non è incolmabile. Il valore di una rosa con giovani talenti, uniti all’esperienza di un allenatore di calibro come Alessio Dionisi, potrebbe fare la differenza nelle fasi decisive della stagione. Anche se attualmente le statistiche non sono dalla parte dei rosanero, il campionato di Serie B è ben noto per i suoi ribaltoni.