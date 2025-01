SERIE B, LIVE: REGGIANA-PALERMO 0-0

Allo Stadio Città del Tricolore di Reggio Emilia il Palermo cerca il terzo successo consecutivo, affrontando una Reggiana a caccia di riscatto dopo la sconfitta rimediata nel turno precedente per 2-1 in casa della Salernitana. Tante le conferme di Alessio Dionisi, che decide di dar continuità al 3-5-2, apportando un unico cambio negli 11 titolari: con Vasic che prende il posto di Jacopo Segre sulla mediana. In porta presente ancora Salvatore Sirigu, mentre in avanti confermata la coppia Brunori-Le Douaron. Arbitra il match Marchetti, coadiuvato dai due assistenti Barone e Giuggioli.

PRIMO TEMPO

4′- Il Palermo cerca di chiudere gli spazi, pallino del gioco in mano agli uomini di Viali.

1′- Possesso palla per i padroni di casa.

Fischia Marchetti, è iniziata Reggiana-Palermo!

TABELLINO:

REGGIANA: 22 Bardi (C), 5 Sersanti, 11 Gondo, 13 Meroni, 16 Reinhart, 17 Libutti, 30 Vergara, 31 Sampirisi, 44 Lucchesi, 77 Kabashi, 90 Portanova.

A disposizione: 99 Sposito, 3 Sosa, 6 Stulac, 7 Marras, 8 Cigarini, 10 Vido, 15 Fiamozzi, 23 Pettinari, 24 Fontanarosa, 27 Maggio, 55 Kumi, 87 Nahounou.

Allenatore: Viali.

PALERMO: 46 Sirigu, 3 Lund, 4 Baniya, 6 Gomes, 9 Brunori (C), 10 Ranocchia, 14 Vasic, 21 Le Douaron, 27 Pierozzi, 32 Ceccaroni, 43 Nikolaou.

A disposizione: 1 Desplanches, 63 Cutrona, 8 Segre, 17 Di Francesco, 18 Nedelcearu, 19 Appuah, 20 Henry, 23 Diakité, 25 Buttaro, 26 Verre, 28 Blin, 30 Saric.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Marchetti (Ostia Lido).

AA1: Barone (Roma 1).

AA2: Giuggioli (Grosseto).

IV UFFICIALE: Sfira (Pordenone).

VAR: Di Paolo (Avezzano).

AVAR: Pagnotta (Nocera Inferiore).