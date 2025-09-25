Serie B, le designazioni arbitrali del weekend: Massa dirige Cesena–Palermo

PALERMO – Il big match del sabato pomeriggio al “Dino Manuzzi” tra Cesena e Palermo sarà diretto da Davide Massa di Imperia, con assistenti Lo Cicero e Belsanti. Quarto ufficiale sarà Diop, mentre al VAR è stato designato Maresca, coadiuvato da Maggioni come AVAR. Una scelta di peso da parte della CAN, che conferma l’attenzione sul confronto diretto tra due delle attuali capolista della Serie B.

Tutte le designazioni della 6ª giornata

Catanzaro – Juve Stabia (venerdì 26/09, ore 20.30): arbitro Sacchi J. L., assistenti Votta – Bianchini, IV Di Reda, VAR Baroni, AVAR Serra.

Avellino – Virtus Entella (sabato 27/09, ore 15.00): arbitro Perri, assistenti Mokhtar – Ricci, IV Rapuano, VAR Camplone e AVAR Rutella (entrambi on-site allo stadio “Partenio – Lombardi”).

Cesena – Palermo (sabato 27/09, ore 15.00): arbitro Massa, assistenti Lo Cicero – Belsanti, IV Diop, VAR Maresca, AVAR Maggioni.

Mantova – Frosinone (sabato 27/09, ore 15.00): arbitro Bonacina, assistenti Cipressa – Scarpa, IV Turrini, VAR Paterna, AVAR Santoro.

Sudtirol – Reggiana (sabato 27/09, ore 15.00): arbitro Marcenaro, assistenti Mondin – Rinaldi, IV Tremolada, VAR Volpi, AVAR Monaldi.

Venezia – Spezia (sabato 27/09, ore 15.00): arbitro Fabbri, assistenti Ceolin – Catallo, IV Bozzetto, VAR Pezzuto, AVAR Gualtieri.

Monza – Padova (sabato 27/09, ore 17.15): arbitro Arena, assistenti Garzelli – Luciani, IV Mazzoni, VAR Serra, AVAR Baroni.

Bari – Sampdoria (sabato 27/09, ore 19.30): arbitro Marchetti, assistenti Berti – Regattieri, IV Leone, VAR Guida, AVAR Cosso.

Modena – Pescara (domenica 28/09, ore 17.15): arbitro Allegretta, assistenti Passeri – Galimberti, IV Galipò, VAR Dionisi, AVAR Volpi.

Empoli – Carrarese (domenica 28/09, ore 19.30): arbitro Di Marco, assistenti Preti – Giuggioli, IV Zanotti, VAR Prontera, AVAR Del Giovane.

Con la scelta di Massa per Cesena–Palermo, la CAN punta a garantire la massima autorevolezza in un confronto che può già indirizzare la corsa al vertice della Serie B.