Serie B: la lista suppletiva dei giovani svincolati. I nominativi del Palermo
Attraverso il proprio sito ufficiale, la Lega Serie B ha pubblicato la lista suppletiva, ad integrazione di quella dello scorso luglio, all’elenco dei calciatori “giovani di serie” svincolati dai club secondo l’art. 107 c.2 delle NOIF (svincolo per rinuncia), lista suppletiva ad integrazione di quella dello scorso luglio.
BARI
ANACLERIO GAETANO 19/11/2008
BASILE NESTA NICOLO 11/10/2008
MAUROGIOVANNI LUCA MARIA 08/09/2009
PARISI RAFFAELE 24/04/2008
TEDESCO CRISTIAN MICHEL 01/06/2010
CARRARESE
BARDACCI MARCO 04/02/2006
BENASSI GREGORIO 08/01/2009
BERTONERI GABRIELE 12/02/2008
CHIAPPINI MARCO 11/09/2008
DELL’AMICO VITO 05/01/2006
FEDELE GIACOMO 27/02/2007
LUCCHESI ANDREA 02/03/2008
NERI ALESSANDRO 21/03/2009
POLENTA ALESSIO 23/10/2007
CATANZARO
ALOISIO FULVIO 27/06/2006
GROSSO FLAVIO 11/02/2009
MANFREDI ANTONIO 06/11/2008
MICARI ROCCO ANTONIO 20/07/2010
NAPOLI DOMENICO 11/08/2008
PISANO ANTONIO 17/02/2007
CESENA
MINGARINI NICOLO 05/07/2007
MOLINARO ALAN 01/07/2006
CITTADELLA
FRATTIN DAVIDE 25/10/2009
VERONESE MARCO 25/02/2008
ZARANTONELLO RICCARDO 01/09/2007
COSENZA
AGRELLI GABRIELE 23/08/2008
BIANCO GIUSEPPE 27/03/2009
BROGNO FRANCESCO 25/06/2009
BRUNI LEONARDO 15/04/2009
CALABRESE VINCENZO 14/01/2007
CESARIO CRISTIANO MARIA 11/10/2008
CHIMENTI FRANCESCO LUIGI 12/08/2009
ENZA MATTEO 09/04/2007
GABRIELE GIUSEPPE 13/08/2007
GIOBERTI CHRISTIAN 30/03/2009
LA TORRE FRANCESCO PIO 20/01/2008
LUCANTO ANDREA 18/04/2008
MISCIAGNA LEONARDO 23/02/2010
ORRICO EUGENIO 24/06/2006
SALVINO EMANUELE 04/08/2006
SCIGLIANO UMBERTO 18/05/2009
FROSINONE
CARLONE FILIPPO 09/08/2009
CARNOVALE GABRIELE 13/05/2009
CARPINETI CRISTIANO 06/03/2006
FACCI ALESSANDRO 12/02/2010
FIORLETTA GIANMARCO 27/07/2006
GAFURI ALEN 22/05/2008
GALIMBERTI FEDERICO 15/09/2009
GIACOMEL DIEGO 26/05/2008
IANNONE FLAVIO 28/03/2008
LUPACCINI DANIEL 09/08/2009
MARINI FRANCESCO 08/07/2008
OBEID DIEGO 13/01/2009
PASQUALI GABRIELE 09/03/2010
PASQUAZI DIEGO PABLO 08/05/2009
PERELLA NICOLAS 22/02/2008
POLLETTA MARCO 18/01/2010
RANIERI GABRIELE 03/06/2010
JUVE STABIA
AVOLIO VINCENZO 21/05/2007
BARONE MARIO 04/12/2009
CAPASSO SIMONE 12/04/2007
CASTELLANO CIRO 11/09/2006
CASTELLANO MATTIA 05/08/2009
CHIFARI FRANCESCO 25/04/2008
COPPOLA ANGELO 30/05/2008
DE GENNARO ANGELO 22/01/2009
DI MAIOLO LUIGI ANTONIO 16/03/2007
FERRARO FRANCESCO 04/05/2007
FISIO MARCO 01/08/2006
GALLO SALVATORE 04/04/2006
MARTINELLO GIOVANNI DI DIO 03/02/2008
MISSO MAURIZIO 14/02/2008
MONACO GIOVANNI 19/04/2006
MONACO LUIGI 23/02/2009
NAVATTI CHRISTIAN 11/01/2010
PALERMO GIUSEPPE 04/10/2008
PAOLINI GIOVANNI 17/09/2008
PECORINO VELIO PIO 04/06/2008
RICCIARDI ROBERTO 10/12/2007
RICCONE CIROEMANUELE 21/01/2007
SPARAVIGNA ALESSANDRO 08/04/2009
VELOTTI CLAUDIO 08/04/2006
MANTOVA
BASSI EMANUEL 29/01/2007
FERRARI NICO 14/04/2008
TARASCHI KEVIN 21/05/2008
MODENA
MACCHI LEONARDO 05/08/2008
PALERMO
ALBANESE ANTONIO 08/02/2010
BASILE CHRISTIAN 15/07/2006
CALAIO FABRIZIO 22/04/2010
CARDINALE FELICE 23/07/2007
COLICCHIA MATTIA 28/02/2008
FLAMIA THIAGO AGOSTINO 03/09/2010
MASTELLONE SIMON 19/09/2008
PALUMBO GIOELE 17/06/2009
PARRINO GABRIELE 09/03/2010
PIZZITOLA FILIPPO 29/02/2008
PORCARELLI SAVERIO 25/01/2010
REZZA ALESSIO 22/02/2009
TARTAMELLA ROSARIO 13/06/2008
TRAPANI GIOVANNI 03/01/2010
VITALE MATTIA 30/09/2007
PISA
MASELLI GIACOMO 29/09/2009
REGGIANA
BENEDETTI SAMUELE 10/04/2005
BERTOLINI ALESSANDRO 18/03/2008
CAMPANIELLO NICOLO 11/08/2006
MEGLIOLI NICOLO 17/03/2008
SALERNITANA
ATTIANESE MICHELE 15/01/2009
BARBATO MATTIA 02/03/2010
BORRAZZO FEDERICO 02/05/2006
CANTONI SIMONE 23/05/2005
DE SANTIS LUCA 17/05/2009
DE SANTIS TOMMASO 26/04/2009
DI BELLO GIOVANNI 07/05/2010
FOTI GIUSEPPE 29/09/2008
IMPEMBA ETTORE 08/02/2008
LA GRECA LORENZO 03/03/2009
MELLINI AMEDEO 25/03/2006
PALUMBO NICOLA 25/04/2010
PESCE ANTONINO 14/02/2007
PORRICELLI EDUARDO 20/05/2009
SANTORO ANDREA 09/11/2009
SORRENTINO MANUEL 29/03/2010
VERDOLIVA MICHELE 09/09/2008
VESSA AMERIGO 07/02/2008
SAMPDORIA
COLOMBO ACHILLE 23/01/2007
FORNI LORENZO 06/05/2009
ZIZZO VINCENZO 24/08/2008
SASSUOLO
WADDI REDA 07/02/2009
SPEZIA
ABABEI LEONARDO 16/04/2008
CAMARDA DAVIDE 09/02/2010
PELLEGRINI LORENZO 18/03/2008
ROLLA NICOLA 20/02/2006
SUDTIROL
MANCINI LORENZO 27/05/2008
PASSADORE LEONARDO 12/08/2008