Serie B, il 21° turno tra orari insoliti

Dopo la pausa tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, la Serie B è pronta a tornare in campo questo weekend con il 21° turno di campionato. Rispetto al consueto calendario della cadetteria, questa giornata si distingue per la programmazione in orari insoliti.

Nessuna partita è prevista venerdì o sabato: ben nove incontri si disputeranno nella giornata di domenica, tra cui Palermo-Modena, in programma alle ore 15:00 al “Renzo Barbera”. Il turno sarà completato da un posticipo al lunedì sera, il secondo di questa stagione, con il derby toscano tra Pisa e Carrarese alla Cetilar Arena.