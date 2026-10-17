Serie B, Palermo in fuga: Mantova battuto 2-0, rosanero a +5. Risultati e classifica aggiornata

Il Palermo vola in testa alla classifica di Serie B. La squadra di Filippo Inzaghi conquista una vittoria pesantissima nello scontro diretto contro il Mantova, imponendosi per 2-0 in trasferta nella settima giornata di campionato. Un successo che permette ai rosanero di salire a quota 19 punti, allungando a cinque lunghezze sui lombardi, fermi a 14.

La formazione siciliana conferma il proprio ottimo avvio di stagione, portando a sei le vittorie nelle prime sette giornate e mantenendo l’imbattibilità.





Palermo, vittoria pesante nello scontro diretto

Il successo sul campo del Mantova rappresenta un passaggio importante nella corsa alle prime posizioni. I rosanero, arrivati alla sfida con due punti di vantaggio sugli avversari, conquistano l’intera posta in palio e ampliano il distacco.

Il Palermo vanta adesso sei vittorie e un pareggio, con 16 reti realizzate e sette subite. Il Mantova, invece, incassa la prima sconfitta stagionale e resta secondo con 14 punti.

Sorride Inzaghi anche per i risultati delle dirette concorrenti. Il Modena, terzo a quota 13, è stato sconfitto per 2-1 dalla Carrarese, mentre il Benevento non è andato oltre il 2-2 contro il Vicenza.

Serie B, i risultati della settima giornata

Partita Risultato Hellas Verona-Catanzaro 2-2 Ascoli-Empoli 1-1 Benevento-L.R. Vicenza 2-2 Carrarese-Modena 2-1 Padova-Virtus Entella 1-2 Mantova-Palermo 0-2 Pisa-Cremonese Oggi, 19:30 Juve Stabia-Südtirol Domani, 15:00 Cesena-Avellino Domani, 17:15 Sampdoria-Arezzo Domani, 19:30

Serie B, la classifica aggiornata

Classifica dopo Mantova-Palermo 0-2, in attesa delle restanti quattro gare della settima giornata.

Pos. Squadra Punti Gare 1 Palermo 19 7 2 Mantova 14 7 3 Modena 13 7 4 Südtirol 12 6 5 Ascoli 12 7 6 Benevento 11 7 7 Avellino 10 6 8 Pisa 10 6 9 Virtus Entella 9 7 10 Hellas Verona 8 7 11 Cesena 7 6 12 Carrarese 7 7 13 Empoli 7 7 14 Padova 7 7 15 Arezzo 7 6 16 Cremonese 6 6 17 L.R. Vicenza 6 7 18 Sampdoria 4 6 19 Catanzaro 4 7 20 Juve Stabia (-4) 2 6

La Juve Stabia sconta una penalizzazione di quattro punti.

Rosanero sempre più soli in vetta

Il Palermo chiude dunque lo scontro diretto con un vantaggio significativo sulle inseguitrici. La squadra di Inzaghi ha ora cinque punti sul Mantova, sei sul Modena e sette sul Südtirol, che deve ancora disputare la propria gara.

La settima giornata proseguirà con Pisa-Cremonese, prima degli ultimi tre incontri in programma domenica. Nessuna delle squadre ancora in campo potrà però raggiungere il Palermo, già certo di chiudere il turno al primo posto.