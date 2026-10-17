Palermo, la Carrarese arriva al Barbera con due vittorie consecutive. Pagliuca: «Restiamo con i piedi per terra»

La Carrarese arriva con entusiasmo alla prossima sfida contro il Palermo. La formazione allenata da Guido Pagliuca, prossimo avversario dei rosanero domenica alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva, superando 2-1 il Modena allo stadio “Dei Marmi”. Decisive le reti di Abiuso e Rubino, che hanno regalato agli azzurri il primo successo casalingo della stagione, dopo la vittoria ottenuta sul campo del Padova.

Al termine dell’incontro, Pagliuca ha elogiato il gruppo e l’ambiente societario: «Questa è la vittoria di un gruppo, composto da ragazzi fantastici che stanno dimostrando di avere a cuore la causa, giorno dopo giorno. Ho la fortuna di lavorare in una società in cui si lavora bene nel quotidiano, di persone competenti e con le quali c’è un dialogo costante. Infatti, per me non è stato affatto difficile inserirmi in questo contesto: questi calciatori hanno valori morali importanti, capiscono le situazioni e soprattutto sono consapevoli delle difficoltà che presenta la categoria di Serie B».





Il tecnico ha poi invitato la squadra a mantenere alta la concentrazione: «Per questo, al netto delle note positive di oggi, dobbiamo rimanere sempre con i piedi per terra, consci del fatto che il campionato è ancora lungo e che dovremo continuare a dimostrare sul campo di meritare la permanenza in categoria».

Spazio anche all’analisi tattica della vittoria contro il Modena: «Dal punto di vista tattico, ho optato per un assetto con due mediani nella formazione iniziale, con l’obiettivo di farne operare uno sulla profondità e uno sul breve, per cercare di arrivare prima sulle seconde palle, anche se, a onor del vero, è stata una partita più sporca di quanto pensassi. Ho scelto e chiesto espressamente ad Abiuso di cercare l’uno contro uno con Nador, consapevole delle sue qualità fisiche e del fatto che potesse metterlo in difficoltà, proprio com’è stato».

Pagliuca ha quindi sottolineato la personalità mostrata dai suoi giocatori: «Un altro aspetto che mi ha reso molto soddisfatto riguarda la capacità della squadra di rimanere sempre tranquilla. Infatti, a prescindere dalle fasi di gioco, mi hanno dimostrato di non avere mai paura di giocare e imporre la propria impronta alla partita, e questo è sintomo di grande personalità e maturità».

Infine, un ringraziamento ai sostenitori della Carrarese: «Prima di chiudere, vorrei rivolgere un sentito ringraziamento a questo meraviglioso tifo, che oggi ci ha dato l’ennesima riprova di quanto sia vicino a noi e importante anche ai fini del nostro entusiasmo durante il match. Come ho già detto in precedenza: tutti uniti siamo più forti e questa dev’essere la strada».

La Carrarese si presenterà dunque al Renzo Barbera domenica alle ore 15, forte di due successi consecutivi e con l’obiettivo di proseguire il proprio momento positivo contro il Palermo di Filippo Inzaghi.