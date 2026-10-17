Palermo, i prossimi avversari: la Carrarese ritrova fiducia. Oliana: «Gruppo unito, vogliamo dimostrare il nostro valore»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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La Carrarese si prepara alla prossima sfida contro il Palermo con il morale alto. Dopo il successo per 2-1 contro il Modena, seconda vittoria consecutiva in campionato, il difensore Filippo Oliana ha commentato il momento positivo della formazione toscana, sottolineando la compattezza del gruppo e i progressi compiuti dopo un avvio di stagione complicato.

«C’è grande soddisfazione per come siamo riusciti a rimetterci in piedi dopo un brutto inizio di stagione. Durante la settimana lavoriamo con grande spirito e con la voglia di crescere e migliorarci assieme. Questo gruppo è unito e ora ha tanta voglia di dimostrare il proprio valore, cercando di conquistare il mantenimento della categoria un mattoncino alla volta».


Oliana si è poi soffermato sul gol subito contro il Modena, evidenziando la necessità di migliorare nella gestione degli episodi difensivi: «Sicuramente il gol che abbiamo preso ci infastidisce, ma, al contempo, oggi siamo stati fortunati poiché non ha pesato sul risultato finale. Siamo consapevoli di non poter concedere nulla quando il livello è così alto, e ciò che è successo oggi, nell’occasione di quel corner, ci servirà da lezione».

La Carrarese, reduce dai successi contro Padova e Modena, sarà la prossima avversaria del Palermo di Filippo Inzaghi. Le due squadre si affronteranno domenica alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”, con i toscani intenzionati a dare continuità al proprio momento positivo.

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