Palermo, i prossimi avversari: Rubino trascina la Carrarese. «Il nuovo allenatore ci ha ridato entusiasmo»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
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La Carrarese si avvicina alla prossima sfida contro il Palermo con rinnovato entusiasmo. Dopo la vittoria per 2-1 contro il Modena, il secondo successo consecutivo in campionato, Tommaso Rubino, autore della rete decisiva, ha commentato il momento positivo della formazione toscana, sottolineando l’importanza del lavoro settimanale e l’impatto del nuovo allenatore Guido Pagliuca.

«Siamo felici di questo risultato, frutto del duro lavoro settimanale, che ci rende orgogliosi perché aspettavamo da troppo tempo questa vittoria davanti alla nostra gente. Infatti, credo sia doveroso ringraziare i tifosi per l’encomiabile supporto che ci hanno dato per tutti i novanta minuti».


Rubino ha poi evidenziato il cambiamento vissuto dalla squadra dopo la sosta: «La sosta ci è servita tanto, il nuovo allenatore ci ha ridato l’entusiasmo di cui necessitavamo e questo ci ha aiutati a vivere con maggiore serenità le settimane di allenamento».

Infine, il calciatore della Carrarese ha parlato della propria crescita personale: «Dal punto di vista personale sono molto felice perché sto trovando continuità sia in termini di minutaggio, sia in termini di prestazioni, ma so di poter ancora migliorare e cercherò di crescere giorno dopo giorno».

La Carrarese, reduce dalle vittorie contro Padova e Modena, sarà la prossima avversaria del Palermo di Filippo Inzaghi. L’appuntamento è fissato per domenica alle ore 15 allo stadio “Renzo Barbera”.

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