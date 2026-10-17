Mantova-Palermo, le pagelle dei rosanero: voti e giudizi ai giocatori di Inzaghi

Altra trasferta, la seconda consecutiva, per gli uomini di Inzaghi. Il Palermo vola a Mantova per un match d’altissima classifica, con la capolista ospitata dalla seconda in classifica. In casa Palermo torna dal 1’ Perin, con Fortin che si accomoda in panchina. Vavassori, Johnsen e Palumbo alle spalle del solito Pohjanpalo.

Di seguito le pagelle targate Ilovepalermocalcio.com.





PERIN 7: sfoggia una parata clamorosa al 31’, togliendo un destro indirizzato all’incrocio da parte di Kouda. Poi è poco chiamato in causa, ma decisivo anche in un’altra circostanza.

BANI 6,5: leggermente meno attento nella prima frazione. Rischia molto in almeno due occasioni, in una di queste prende un giallo pesante. Poi cresce col passare dei minuti, sfoggiando una gara da grande leader.

CECCARONI 6,5: pochi errori per il n. 32. Sempre attento e concreto nelle chiusure, gara importante.

CASSANDRO 6: buona gara per il terzino ex Catanzaro. Non ha grandi qualità offensive, ma quando può cerca di spingersi in fase offensiva. In difesa è poche volte messo in difficoltà.

AUGELLO 6: solita gara per il terzino mancino rosanero. È meno presente del solito in proiezione offensiva, ma sempre attento in fase difensiva.

SEGRE 7,5: gara di quantità, sfiora anche il gol con un destro volante fuori misura nel primo tempo. Poi è lui a buttarla dentro al 61’, per il gol che sblocca la sfida. Concreto. Dall’84’ MAZZITELLI S.V.

RANOCCHIA 6: non è molto nel vivo del gioco. Tanti errori in fase di costruzione, complice una gara più complicata del solito dal punto di vista tattico. Prestazione leggera. Dal 68’ ESTEVEZ 6: buon ingresso. Cerca di entrare nel vivo del gioco e di farsi sempre vedere.

VAVASSORI 6: sembra meno in giornata del solito. Ma è sempre pronto a sfoggiare giocate di qualità, non a caso un intoccabile di mister Inzaghi. Gara sufficiente.

JOHNSEN 6,5: è sua la prima grande occasione rosanero, sul finale dí primo tempo. Rispetto al solito molti più errori e poche fiammate vincenti. È fondamentale nell’azione che porta i rosanero al gol del vantaggio. Dal 76’ HERNANI 6,5: entra è fa ciò che serve: mettere in cassaforte un match ancora in bilico. Si sblocca anche Hernani con la maglia rosanero.

PALUMBO 7: è il più attivo in fase offensiva. Seppur non sono moltissime le occasioni da gol in favore, è da una sua percussione in solitaria che nasce la rete del vantaggio dei suoi. Dall’83’ PEDA S.V.

POHJANPALO 6: gara opaca per il finlandese. Scende spesso di molti metri per entrare nel vivo del gioco, ma non lascia il segno. Complice una gara senza grandi occasioni a suo favore. Dà comunque un contributo. Dal 76’ GABRIELLONI S.V.

ALL. INZAGHI 7,5: non una grande gara per il Palermo. In alcuni tratti meglio il Mantova, ma è proprio in queste gare che una squadra se è pronta per il salto. Il Palermo è concreto e sa sopportare i momenti di difficoltà, l’impressione è che sia già una squadra matura con infinite soluzioni.