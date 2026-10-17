Padova-Entella 1-2, Chiappella: «Vittoria di grande personalità. Abbiamo rischiato per vincere, sono orgoglioso dei ragazzi»

La Virtus Entella espugna lo stadio Euganeo, superando il Padova per 2-1 nella settima giornata di Serie B. Un successo importante per la formazione ligure, arrivato al termine di una partita combattuta e decisa dalla determinazione degli ospiti.

Al termine dell’incontro, Andrea Chiappella, allenatore della Virtus Entella, è intervenuto in conferenza stampa per commentare la vittoria, soffermandosi sull’atteggiamento della squadra, sulle scelte tattiche e sul percorso di crescita del gruppo.





«Una vittoria cercata fino alla fine»

«Mi aspettavo una partita difficilissima, in un ambiente difficile, e i ragazzi sono stati molto bravi ad approcciare bene e a fare una partita di grande personalità. L’abbiamo gestita e abbiamo cercato fino alla fine con tenacia il risultato. Sono molto contento per i ragazzi. Siamo stati propositivi fino alla fine, magari ci siamo esposti un po’ e forse abbiamo rischiato qualcosa di troppo, però fa parte dell’orgoglio di andare a vincere la partita».

La scelta di Tirelli e la forza del gruppo

Il tecnico ha poi spiegato alcune scelte tattiche, sottolineando le qualità della propria rosa.

«Io non parlo delle altre squadre. Sapevamo che giocavano con il 3-5-2, quindi noi abbiamo giocato con Tirelli per cercare di creare superiorità. Ho un gruppo di ragazzi con talento e valori forti e ci crediamo tutti assieme in quello che stiamo facendo, nel nostro percorso tecnico e nella prestazione. Abbiamo qualcosina in meno, è oggettivo, però abbiamo molti altri pregi».

Chiappella ha quindi evidenziato il lavoro svolto nella costruzione della squadra:

«Abbiamo creato un mix tra giocatori con esperienza, giocatori giovani e giocatori al secondo anno che stiamo continuando a far crescere».

«Dobbiamo allenare anche la mente»

Un altro aspetto importante riguarda la capacità di interpretare i diversi momenti della partita.

«Le partite sono queste, ci si allena in campo, ma bisogna allenare anche la mente. Bisogna saper accettare i momenti, saperli leggere. Forse anche io ho capito un po’ tardi gli schemi del Padova, ma siamo bravi e stiamo migliorando».

L’obiettivo e la crescita in trasferta

Infine, l’allenatore ha ribadito la volontà di continuare a migliorare, senza modificare gli obiettivi stagionali.

«Lo step e l’obiettivo non devono cambiare. Proviamo a mirare all’eccellenza e a quel qualcosa in più. Abbiamo fatto un grande passo avanti rispetto all’anno scorso nell’approccio delle partite fuori casa. Dobbiamo continuare a lavorare forte perché c’è margine di miglioramento».

La Virtus Entella conquista così tre punti preziosi, salendo a quota 9 in classifica. Per Chiappella, oltre al risultato, resta la soddisfazione per la personalità mostrata dalla squadra e per i progressi nelle gare lontano da casa.