Carrarese-Modena 2-1, Galloppa: «Siamo arrivati affaticati. Belotti? Non volevamo rischiare. Peccato, era una partita importante»

Il Modena cade sul campo della Carrarese, perdendo 2-1 nella settima giornata di Serie B e mancando l’occasione di avvicinarsi alle prime posizioni della classifica. Al termine della sfida, l’allenatore gialloblù Daniele Galloppa è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la sconfitta, soffermandosi sulle condizioni fisiche della squadra, sulle scelte di formazione e sugli errori commessi.

Le condizioni della squadra e la scelta su Belotti





«Questa partita è figlia anche della settimana e delle energie che ci sono mancate. Olzer non si è mai allenato, Ambrosino l’abbiamo recuperato due giorni fa, Nador è un altro giocatore arrivato con poche energie dopo gli impegni con le nazionali e Belotti andava gestito perché era nella mia idea farlo giocare titolare oggi, ma giocando su un campo sintetico, d’accordo con lui, abbiamo deciso di non rischiare».

Gli errori e l’occasione persa

Galloppa ha poi spiegato le proprie scelte tattiche, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra.

«Azzi? Deve mettere minuti. Volevamo l’uno contro uno sull’esterno. L’idea tattica era giusta, ma è stata sbagliata l’interpretazione. Mi dispiace perché siamo arrivati in condizioni non ottimali a questa partita e oggi era importante, visto anche lo scontro tra Mantova e Palermo. Abbiamo sbagliato tante scelte tecniche, perso duelli e siamo stati poco incisivi».

«Regaliamo troppi gol agli avversari»

Il tecnico ha infine analizzato gli episodi che hanno indirizzato l’incontro, soffermandosi sulle difficoltà difensive del Modena.

«Il gol in avvio ha spostato subito gli equilibri e poi ci condizioniamo da soli regalando sempre dei gol agli altri perché, anche se non avevamo fatto bene, se non avessimo preso la rete del raddoppio secondo me si poteva riprendere la partita. Gli altri hanno il 100% di realizzazione contro di noi, non concediamo tanto ma alla prima occasione subiamo sempre gol e questo significa che siamo ancora fragili nel difendere dentro l’area».

La sconfitta lascia il Modena fermo a 13 punti. Galloppa non nasconde il rammarico per un’occasione mancata, soprattutto considerando lo scontro diretto tra Mantova e Palermo, ma individua nella condizione fisica e nella fragilità difensiva gli aspetti sui quali intervenire.