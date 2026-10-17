Palermo Primavera, De Angelis: «Vittoria bellissima, prestazione quasi perfetta. Continuiamo a crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 17, 2026
de angelis primavera

Il Palermo Primavera torna alla vittoria superando 1-0 il Perugia nella quinta giornata del campionato Primavera 2. Al termine dell’incontro, il tecnico rosanero Stefano De Angelis ha commentato il successo ai microfoni ufficiali del club, esprimendo soddisfazione per la prestazione dei suoi ragazzi.

«Una bellissima vittoria, arrivata al termine di una prestazione quasi perfetta da parte della squadra in entrambe le fasi di gioco. I ragazzi hanno dimostrato grande solidità contro una delle migliori formazioni del campionato, se non la migliore per qualità ed esperienza».


L’allenatore ha poi sottolineato i progressi della squadra, invitando i giovani rosanero a mantenere alta la concentrazione: «Siamo molto contenti, stiamo proseguendo nel nostro percorso di crescita e dobbiamo continuare su questa strada senza abbassare la guardia».

Infine, De Angelis ha evidenziato l’importanza di mantenere costante l’intensità durante le partite: «Abbiamo visto che, non appena è calata l’intensità, siamo andati in difficoltà. Dobbiamo mantenere questa mentalità e sono convinto che, continuando a lavorare così, i ragazzi potranno togliersi tante soddisfazioni».

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