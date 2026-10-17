Benevento-Vicenza 2-2, Floro Flores: «Abbiamo buttato via due punti. Fa male pareggiare così»

Amarezza in casa Benevento dopo il pareggio per 2-2 contro il Vicenza, nella settima giornata di Serie B. I giallorossi, avanti di due reti, si sono fatti raggiungere dagli ospiti, lasciandosi sfuggire una vittoria che sembrava alla portata.

Al termine della sfida disputata allo stadio Vigorito, Antonio Floro Flores è intervenuto in conferenza stampa per analizzare la prestazione della squadra, soffermandosi sulle occasioni sprecate, sulle sostituzioni e sulla reazione dello spogliatoio.





«Non abbiamo chiuso la partita»

«Non abbiamo chiuso la partita, lo avevo detto ai ragazzi già alla fine del primo tempo e poi è successo quello che abbiamo visto. Sono rammaricato per quanto abbiamo creato e per come abbiamo giocato. Purtroppo il calcio è questo. Fa male pareggiare così, ma questo risultato non deve annullare la nostra prestazione».

Il rammarico per i due punti persi

«Dispiace soprattutto per come avevamo costruito e interpretato la partita. È un peccato portare a casa soltanto un pareggio in quella che considero una delle nostre migliori prestazioni. Dobbiamo crescere e imparare da queste situazioni».

Il passaggio alla difesa a tre

Floro Flores ha spiegato anche la scelta di modificare l’assetto difensivo durante la partita, escludendo che l’ingresso di Dalle Mura abbia condizionato negativamente la prestazione.

«L’ingresso di Dalle Mura non ha influito. In certi momenti serve l’umiltà di sapersi difendere e in quella fase sentivo che la squadra avesse bisogno di maggiore compattezza difensiva».

Le sostituzioni e le scelte offensive

Il tecnico ha poi difeso le proprie decisioni, soffermandosi sull’impiego di Simonetti e sul lavoro svolto da Salvemini.

«Ho inserito Simonetti perché si sta allenando bene ed è entrato bene in partita. Ho dieci giocatori in panchina e devo fare delle valutazioni. Salvemini sta svolgendo un lavoro che Mignani e Tumminello non garantiscono allo stesso modo. Penso che i cambi siano stati giusti».

La delusione dello spogliatoio

Infine, Floro Flores ha raccontato il clima all’interno dello spogliatoio dopo il pareggio subito in rimonta.

«Analizzare partite come questa è difficile. Negli occhi dei ragazzi ho visto tanto rammarico. Sanno di aver disputato una grande partita e di aver gettato via due punti».

Il Benevento deve dunque accontentarsi di un punto dopo una gara che il suo allenatore considera tra le migliori disputate dalla squadra. Floro Flores chiede ai giallorossi di imparare dagli errori, senza dimenticare quanto di positivo mostrato sul terreno di gioco.