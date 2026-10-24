Serie B, Catanzaro-Ascoli 1-4 all’intervallo: rimonta travolgente degli ospiti. Bianconeri quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 24, 2026
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Primo tempo ricco di emozioni allo stadio Ceravolo, dove l’Ascoli conduce 3-1 sul Catanzaro nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27. I padroni di casa sbloccano il risultato con Koffi, ma la formazione marchigiana reagisce con forza e ribalta completamente la partita grazie alle reti di Gori, Acampora e Gattoni.

Un risultato che, se confermato al termine dell’incontro, consentirebbe all’Ascoli di salire a quota 15 punti, conquistando momentaneamente il quarto posto in classifica. Il Palermo di Filippo Inzaghi resta al comando con 19 punti.


Catanzaro avanti con Koffi, poi arriva la rimonta dell’Ascoli

La partita si apre con il vantaggio del Catanzaro, che trova il gol al 18′ grazie a Koffi, servito da Di Francesco.

La reazione dell’Ascoli non tarda ad arrivare. Al 21′ è Gori a ristabilire la parità, sfruttando l’assist di Silipo e riportando il risultato sull’1-1.

La formazione ospite continua a spingere e al 32′ completa il sorpasso con Acampora, che firma la rete dell’1-2 su assist di D’Uffizi.

Il Catanzaro accusa il colpo e quattro minuti più tardi subisce anche il terzo gol. Al 36′ è Gattoni, servito da Oliveri, a realizzare la rete dell’1-3.

Nel finale della prima frazione, al 39′, arriva anche un’ammonizione per Gattoni. Al 45′ Corradini firma l’altra rete per la squadra di Tomei

Ascoli quarto nella classifica provvisoria, Palermo ancora capolista

Con il risultato maturato nel primo tempo, l’Ascoli salirebbe a 15 punti, portandosi al quarto posto alle spalle di Palermo, Mantova e Modena.

I rosanero restano primi con 19 punti in sette partite, seguiti dal Mantova a quota 17 e dal Modena a 16.

Il Catanzaro, invece, rimarrebbe ultimo con appena 4 punti, senza riuscire a sfruttare il vantaggio iniziale.

Serie B, classifica provvisoria all’intervallo di Catanzaro-Ascoli

Pos. Squadra Punti
1 Palermo 19
2 Mantova 17
3 Modena 16
4 Ascoli 15
5 Pisa 13
6 Südtirol 13
7 Avellino 11
8 Benevento 11
9 Padova 10
10 Arezzo 10
11 Virtus Entella 9
12 L.R. Vicenza 9
13 Verona 8
14 Juve Stabia* 8
15 Cesena 8
16 Empoli 7
17 Carrarese 7
18 Cremonese 6
19 Sampdoria 5
20 Catanzaro 4

Juve Stabia penalizzata di quattro punti. Classifica provvisoria, con Catanzaro-Ascoli ancora in corso.

Palermo, domenica la Carrarese al Barbera

Il Palermo osserva con attenzione i risultati delle inseguitrici in vista della sfida casalinga contro la Carrarese, in programma domenica alle ore 15.

Il successo del Mantova e quello del Modena hanno già ridotto il margine dei rosanero sulle prime inseguitrici, mentre l’Ascoli prova a inserirsi nella corsa alle posizioni di vertice.

Per la squadra di Inzaghi sarà importante conquistare altri tre punti per consolidare il primato e mantenere le distanze dalle avversarie.

Intanto, al Ceravolo, l’Ascoli chiude il primo tempo avanti 3-1 dopo aver ribaltato lo svantaggio iniziale.

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