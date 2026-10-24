Modena, Galloppa dopo il 3-0 al Cesena: «Grande reazione, Belotti un campione di umiltà. A Vicenza per fare una grande partita»

Il Modena rialza immediatamente la testa dopo il passo falso di Carrara e lo fa con una prestazione convincente nel derby contro il Cesena. La formazione gialloblù si impone per 3-0, trascinata dalla doppietta dell’ex Palermo Andrea Belotti, e conquista tre punti importanti nell’ottava giornata del campionato di Serie B 2026/27.

Al termine dell’incontro, Daniele Galloppa, allenatore del Modena, ha commentato la vittoria attraverso i canali ufficiali del club, soffermandosi sulla reazione della squadra, sull’entusiasmo dei 12 mila spettatori presenti allo stadio Braglia e sulla prestazione del «Gallo» Belotti.





Galloppa: «Ci voleva questa reazione dopo Carrara»

Il tecnico gialloblù ha sottolineato l’importanza della risposta arrivata dopo la precedente battuta d’arresto, evidenziando la capacità della squadra di indirizzare immediatamente la partita.

«Ci voleva la reazione dopo il passaggio a vuoto di Carrara. È chiaro che la partita si è messa subito in discesa, però non è mai scontato: siamo stati bravi a chiudere il primo tempo sul 3-0 e poi abbiamo dato spazio anche a ragazzi che meritano e che sono entrati bene».

Una vittoria costruita già nella prima frazione di gioco, che ha permesso all’allenatore di gestire le energie e concedere spazio anche ad altri elementi della rosa.

Il Braglia trascina il Modena: «Dodicimila tifosi, pubblico incredibile»

Galloppa ha poi dedicato parole di grande apprezzamento ai sostenitori gialloblù, protagonisti di una giornata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione.

«È una bella vittoria, soprattutto per il pubblico: oggi erano 12.000, si percepisce grande entusiasmo, vorrei avere sempre questo stadio pieno perché il pubblico è incredibile e sa sempre spingere i ragazzi».

Il tecnico ha evidenziato così l’importanza del sostegno dei tifosi, considerato un elemento fondamentale per accompagnare la squadra nel corso della stagione.

Modena, testa al Vicenza: «Dobbiamo fare una grande partita»

Il calendario non concede molto tempo per festeggiare. Martedì il Modena sarà nuovamente impegnato in campionato, questa volta sul campo del Vicenza.

Galloppa ha già rivolto l’attenzione al prossimo appuntamento, sottolineando la necessità di sfruttare le alternative a disposizione.

«Non c’è molto tempo per rifiatare perché martedì si scende in campo: abbiamo energie fresche da poter spendere, dobbiamo andare a fare una grande partita a Vicenza».

La gestione delle forze sarà dunque uno degli aspetti principali in vista del turno infrasettimanale, con il Modena chiamato a dare continuità alla vittoria nel derby.

Galloppa elogia Belotti: «È arrivato in punta di piedi, con l’umiltà dei giocatori forti»

Nel finale delle dichiarazioni, l’allenatore gialloblù ha riservato un pensiero speciale ad Andrea Belotti, protagonista assoluto della sfida contro il Cesena grazie alla doppietta realizzata.

L’ex attaccante del Palermo si è preso la scena al Braglia, contribuendo in maniera decisiva al successo della formazione emiliana.

Galloppa ha voluto sottolineare soprattutto l’atteggiamento del centravanti, elogiandone la professionalità e l’umiltà.

«Sono contento per lui e per la squadra. È entrato in punta di piedi con umiltà, quella che contraddistingue i giocatori forti».

Parole che testimoniano la soddisfazione del tecnico per il contributo dell’attaccante, non soltanto sotto il profilo realizzativo ma anche per il modo in cui si è inserito nel gruppo.

Modena, il successo nel derby rilancia le ambizioni gialloblù

Il netto 3-0 contro il Cesena consente al Modena di raggiungere quota 16 punti in classifica, portandosi a tre lunghezze dalla capolista Palermo.

La doppietta di Belotti rappresenta uno degli episodi più significativi dell’ottava giornata, mentre Galloppa può sorridere per la reazione della squadra dopo la sconfitta di Carrara.

Adesso l’obiettivo è dare continuità al risultato, a cominciare dalla trasferta di martedì contro il Vicenza.