Juve Stabia, De Giorgio dopo il colpo a Cremona: «Vittoria importante, abbiamo saputo soffrire. Potevamo segnare ancora»

La Juve Stabia conquista la seconda vittoria consecutiva nel campionato di Serie B. Le Vespe espugnano lo stadio Giovanni Zini superando la Cremonese per 1-0, al termine di una partita caratterizzata da intensità, organizzazione e grande attenzione difensiva.

Al termine dell’incontro, valido per l’ottava giornata della stagione 2026/27, il tecnico gialloblù Pietro De Giorgio è intervenuto in conferenza stampa per analizzare il successo della propria squadra.





L’allenatore ha elogiato la prestazione dei suoi giocatori, sottolineando la capacità di soffrire contro un avversario di qualità e l’importanza delle alternative a disposizione.

Di seguito le dichiarazioni rilasciate in conferenza stampa.

De Giorgio: «Tre punti importanti, ma potevamo trovare il secondo gol»

Seconda vittoria consecutiva, partita di sostanza. Un successo di “corto muso”.

«Resta il rammarico dell’Entella, potevano essere tre le vittorie consecutive. Arrivano tre punti importanti, sapevamo di essere ripartiti bene dopo la sosta. La squadra ha fatto oggi la partita giusta, non era facile giocare contro una Cremonese di grande qualità. Faccio i complimenti ai ragazzi per intensità, per la voglia di giocare a calcio, di cercare gli spazi. Abbiamo saputo soffrire, il rammarico forse è non aver trovato il secondo gol».

Juve Stabia, De Giorgio elogia Vukovic: «Abbiamo 31 calciatori, tutti importanti»

Vukovic è stato importante con diversi interventi. Quanto è bello per un allenatore avere problemi di abbondanza?

«È fantastico. Vismara ha avuto un infortunio, ho messo Vukovic e sta crescendo molto. I cambi sono stati determinanti: Baldi è entrato con grande sicurezza, per esempio. Abbiamo 31 calciatori, tutti sono importanti per me. Tutti sarebbero dei titolari, questo fa bene al gruppo e a me».

Il tecnico ha evidenziato il contributo del portiere e dei giocatori subentrati, ribadendo la fiducia nell’intero organico.

Douglas e Kumi, l’analisi del tecnico

Forse Douglas e Kumi sono stati leggermente in ombra.

«Douglas secondo me ha fatto una partita attenta contro un cliente non facile come Licina, che ha grande dinamismo e ti salta sempre a destra come a sinistra. Si è concentrato più sul non possesso».

De Giorgio ha difeso la prestazione di Douglas, sottolineando il lavoro svolto soprattutto nella fase di contenimento contro un avversario particolarmente dinamico.

Juve Stabia, ora il Verona: «Valuteremo le energie»

Tra quattro giorni ci sarà il turno infrasettimanale contro il Verona. Come ci arrivate?

«Torniamo a Castellammare, valutiamo le energie. Oggi abbiamo speso molto, abbiamo sfidato una squadra che ha speso tanto».

La Juve Stabia dovrà dunque gestire le energie in vista del prossimo impegno, dopo una trasferta particolarmente dispendiosa dal punto di vista fisico.

De Giorgio sulla Cremonese: «I nostri tiri sono stati più pericolosi»

La Juve Stabia gioca in modo largo, creando parecchi problemi alla Cremonese. Ci sono stati però anche diversi tiri da parte dei grigiorossi.

«Credo che sia difficile non far tirare la Cremonese, i tiri in porta sono stati di normale presa per il nostro portiere. In due o tre occasioni sono stati bravi anche i loro esterni a venire dentro al campo. Non abbiamo concesso troppo alla Cremonese, abbiamo concesso quello che puoi concedere contro una squadra di qualità. Dei tiri effettuati, i nostri sono stati i più pericolosi».

De Giorgio ritiene che la sua squadra abbia gestito bene le iniziative offensive della Cremonese, limitando le occasioni realmente pericolose e riuscendo a costruire situazioni importanti in attacco.

Juve Stabia, secondo successo consecutivo e fiducia ritrovata

Il successo dello Zini conferma il momento positivo della Juve Stabia, capace di conquistare la seconda vittoria consecutiva e di dare continuità al lavoro svolto dopo la sosta.

La squadra di De Giorgio ha mostrato solidità difensiva, capacità di adattamento e un buon contributo da parte dei giocatori chiamati in causa.

Restano il rammarico per le occasioni non concretizzate e la consapevolezza di poter migliorare ulteriormente nella gestione delle partite.

Il tecnico ha già rivolto l’attenzione alla prossima sfida contro il Verona, sottolineando la necessità di recuperare energie dopo una gara intensa.

Per le Vespe, la vittoria di Cremona rappresenta un altro passo importante nel percorso di crescita della squadra.